https://ria.ru/20221104/muzei-1828778457.html

Выставка шедевров Тропинина "Удача гения" открывается в Москве

Выставка шедевров Тропинина "Удача гения" открывается в Москве - РИА Новости, 04.11.2022

Выставка шедевров Тропинина "Удача гения" открывается в Москве

Выставка работ Василия Тропинина, который считается самым "московским" портретистом и "русским Грёзом", открылась в столице. Экспозиция расположилась в музее... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T07:00

2022-11-04T07:00

2022-11-04T07:01

василий тропинин

москва

культура

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куда сходить

русский музей

выставки

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Выставка работ Василия Тропинина, который считается самым "московским" портретистом и "русским Грёзом", открылась в столице. Экспозиция расположилась в музее художника."Василий Тропинин. Удача гения" расскажет не только об эволюции его творчества, но и погрузит в мир XIX века: на картинах показаны самые разнообразные сословия — от нищих до вельмож. Благодаря экспонатам станет понятно, как менялось восприятие искусства, одежда, колористика.Куратор Мария Санти также предлагает сравнить, какими были цены в то время. Например, портрет кисти Тропинина стоил 250 рублей, полотно Брюллова — тысячу рублей. Хороший скакун оценивался в 200 рублей, а крепостной — в 250.Особое внимание уделено личности живописца: он родился крепостным, но смог реализовать свой талант, стать известным, создать счастливую семью и получить вольную.Об этом говорится уже на входе. Там расположены три холста: автопортрет художника с кистями и видом на Кремль из собрания музея Тропинина, а рядом — изображение супруги Анны Катиной и сына Арсения из Русского музея. Девушка не была крепостной, но таковой стала, выйдя замуж. Их с Василием союз просуществовал более полувека.Организаторы надеются, что пример творца, который в итоге стал считаться обеспеченным человеком своей эпохи, вдохновит посетителей. Ведь, не имея стартовых возможностей, он смог поменять свою жизнь благодаря характеру и таланту.Как писал его биограф Николай Рамазанов: "Кто хорошо знал Василия Андреевича, не мог не любить его всею душой. Как он ни разу в жизни не изменял призванию художника, так никто не изменял ему в привязанности".Это тоже обыгрывается на выставке в виде инсталляции, которую выполнил Евгений Гриневич.Есть легенда, что друзья и коллеги Тропинина, не застав его дома, расписывались на двери его квартиры. Так тот понимал, кто его искал: среди них были скульптор Иван Витали, живописец Карл Брюллов. Дверь с автографами также входит в экспозицию.Сразу у нескольких представленных работ любопытный провенанс. Например, одна из самых известных картин Тропинина — "Девушка с горшком роз" — поступила в Русский музей (музей Александра III) в 1897 году из Царскосельского Александровского дворца. В июне 1941 ее показали на временной выставке в Алупкинском дворце в Крыму, а после Великой Отечественной войны она считалась утерянной.Из коллекции Русского музея были отобраны девять шедевров, среди которых знаменитая "Казначейша". В ней мастер восхищается красотой своей модели, делая акцент на ровном освещении, сочетает светло-коричневое атласное платье в контрасте с вишневой шалью. Также он тщательно выписывает украшения: бусы и серьги.Давняя традиция отсылает нас к поэме Лермонтова "Тамбовская казначейша", отмечают в институции.В портрете купца Александра Сапожникова художник тщательно работал над фоном, но изображение главного героя явно доминирует над волжским пейзажем. Это реалистическая и в то же время романтическая трактовка его образа.Другие экспонаты из этого собрания — портреты гитариста Павла Васильева, живописца Петра Соколова, писательницы Варвары Лизогуб — выставлены в отдельном зале.Проект "Удача гения" в музее Тропинина можно посетить до 26 февраля.

https://ria.ru/20221029/muzei-1827608056.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

василий тропинин, москва, музеи, новости культуры, куда сходить , русский музей, выставки