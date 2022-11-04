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Выставка шедевров Тропинина "Удача гения" открывается в Москве - РИА Новости, 04.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221104/muzei-1828778457.html
Выставка шедевров Тропинина "Удача гения" открывается в Москве
Выставка шедевров Тропинина "Удача гения" открывается в Москве - РИА Новости, 04.11.2022
Выставка шедевров Тропинина "Удача гения" открывается в Москве
Выставка работ Василия Тропинина, который считается самым "московским" портретистом и "русским Грёзом", открылась в столице. Экспозиция расположилась в музее... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T07:00
2022-11-04T07:01
василий тропинин
москва
культура
музеи
новости культуры
куда сходить
русский музей
выставки
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Выставка работ Василия Тропинина, который считается самым "московским" портретистом и "русским Грёзом", открылась в столице. Экспозиция расположилась в музее художника."Василий Тропинин. Удача гения" расскажет не только об эволюции его творчества, но и погрузит в мир XIX века: на картинах показаны самые разнообразные сословия — от нищих до вельмож. Благодаря экспонатам станет понятно, как менялось восприятие искусства, одежда, колористика.Куратор Мария Санти также предлагает сравнить, какими были цены в то время. Например, портрет кисти Тропинина стоил 250 рублей, полотно Брюллова — тысячу рублей. Хороший скакун оценивался в 200 рублей, а крепостной — в 250.Особое внимание уделено личности живописца: он родился крепостным, но смог реализовать свой талант, стать известным, создать счастливую семью и получить вольную.Об этом говорится уже на входе. Там расположены три холста: автопортрет художника с кистями и видом на Кремль из собрания музея Тропинина, а рядом — изображение супруги Анны Катиной и сына Арсения из Русского музея. Девушка не была крепостной, но таковой стала, выйдя замуж. Их с Василием союз просуществовал более полувека.Организаторы надеются, что пример творца, который в итоге стал считаться обеспеченным человеком своей эпохи, вдохновит посетителей. Ведь, не имея стартовых возможностей, он смог поменять свою жизнь благодаря характеру и таланту.Как писал его биограф Николай Рамазанов: "Кто хорошо знал Василия Андреевича, не мог не любить его всею душой. Как он ни разу в жизни не изменял призванию художника, так никто не изменял ему в привязанности".Это тоже обыгрывается на выставке в виде инсталляции, которую выполнил Евгений Гриневич.Есть легенда, что друзья и коллеги Тропинина, не застав его дома, расписывались на двери его квартиры. Так тот понимал, кто его искал: среди них были скульптор Иван Витали, живописец Карл Брюллов. Дверь с автографами также входит в экспозицию.Сразу у нескольких представленных работ любопытный провенанс. Например, одна из самых известных картин Тропинина — "Девушка с горшком роз" — поступила в Русский музей (музей Александра III) в 1897 году из Царскосельского Александровского дворца. В июне 1941 ее показали на временной выставке в Алупкинском дворце в Крыму, а после Великой Отечественной войны она считалась утерянной.Из коллекции Русского музея были отобраны девять шедевров, среди которых знаменитая "Казначейша". В ней мастер восхищается красотой своей модели, делая акцент на ровном освещении, сочетает светло-коричневое атласное платье в контрасте с вишневой шалью. Также он тщательно выписывает украшения: бусы и серьги.Давняя традиция отсылает нас к поэме Лермонтова "Тамбовская казначейша", отмечают в институции.В портрете купца Александра Сапожникова художник тщательно работал над фоном, но изображение главного героя явно доминирует над волжским пейзажем. Это реалистическая и в то же время романтическая трактовка его образа.Другие экспонаты из этого собрания — портреты гитариста Павла Васильева, живописца Петра Соколова, писательницы Варвары Лизогуб — выставлены в отдельном зале.Проект "Удача гения" в музее Тропинина можно посетить до 26 февраля.
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василий тропинин, москва, музеи, новости культуры, куда сходить , русский музей, выставки
Василий Тропинин, Москва, Культура, Музеи, Новости культуры, куда сходить , Русский музей, Выставки
07:00 04.11.2022 (обновлено: 07:01 04.11.2022)
 
Выставка шедевров Тропинина "Удача гения" открывается в Москве

На выставке "Василий Тропинин. Удача гения" представили живопись и графику мастера

© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем ТропининаФото экспозиции "Василий Тропинин. Удача гения"
Фото экспозиции Василий Тропинин. Удача гения
© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Выставка работ Василия Тропинина, который считается самым "московским" портретистом и "русским Грёзом", открылась в столице. Экспозиция расположилась в музее художника.

"Все залы будут заняты только живописью и графикой одного мастера, — рассказала директор учреждения Ольга Журавлева. — Впервые мы принимаем шедевры из Русского музея — бесподобные, роскошные работы, которые были отобраны специально для проекта".

"Василий Тропинин. Удача гения" расскажет не только об эволюции его творчества, но и погрузит в мир XIX века: на картинах показаны самые разнообразные сословия — от нищих до вельмож. Благодаря экспонатам станет понятно, как менялось восприятие искусства, одежда, колористика.
Куратор Мария Санти также предлагает сравнить, какими были цены в то время. Например, портрет кисти Тропинина стоил 250 рублей, полотно Брюллова — тысячу рублей. Хороший скакун оценивался в 200 рублей, а крепостной — в 250.
Особое внимание уделено личности живописца: он родился крепостным, но смог реализовать свой талант, стать известным, создать счастливую семью и получить вольную.
© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем ТропининаТропинин В.А. Картина "Кружевница"
Тропинин В.А. Картина Кружевница
© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
Тропинин В.А. Картина "Кружевница"
Об этом говорится уже на входе. Там расположены три холста: автопортрет художника с кистями и видом на Кремль из собрания музея Тропинина, а рядом — изображение супруги Анны Катиной и сына Арсения из Русского музея. Девушка не была крепостной, но таковой стала, выйдя замуж. Их с Василием союз просуществовал более полувека.
"Таким образом, на выставке собралась вся семья, нам очень давно хотелось увидеть это", — отмечает Ольга Журавлева.
© Фото Предоставлено Русским музеем и Музеем ТропининаФото экспозиции "Василий Тропинин. Удача гения"
Фото экспозиции Василий Тропинин. Удача гения
© Фото Предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
Фото экспозиции "Василий Тропинин. Удача гения"
Организаторы надеются, что пример творца, который в итоге стал считаться обеспеченным человеком своей эпохи, вдохновит посетителей. Ведь, не имея стартовых возможностей, он смог поменять свою жизнь благодаря характеру и таланту.
Как писал его биограф Николай Рамазанов: "Кто хорошо знал Василия Андреевича, не мог не любить его всею душой. Как он ни разу в жизни не изменял призванию художника, так никто не изменял ему в привязанности".
© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем ТропининаТропинин В.А. Картина Портрет графа Ираклия Ивановича Моркова Музей Тропинина
Тропинин В.А. Картина Портрет графа Ираклия Ивановича Моркова Музей Тропинина
© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
Тропинин В.А. Картина Портрет графа Ираклия Ивановича Моркова Музей Тропинина
Это тоже обыгрывается на выставке в виде инсталляции, которую выполнил Евгений Гриневич.
Есть легенда, что друзья и коллеги Тропинина, не застав его дома, расписывались на двери его квартиры. Так тот понимал, кто его искал: среди них были скульптор Иван Витали, живописец Карл Брюллов. Дверь с автографами также входит в экспозицию.
© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина

Картина Тропинина "Девушка с горшком роз"

Тропинин В.А. Картина Девушка с горшком роз
1 из 2

Картина Тропинина "Девушка с горшком роз"

© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина

Фрагмент картины "Девушка с горшком роз" с подписью автора

Тропинин В.А. Фрагмент картины Девушка с горшком
2 из 2

Фрагмент картины "Девушка с горшком роз" с подписью автора

© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
1 из 2

Картина Тропинина "Девушка с горшком роз"

© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
2 из 2

Фрагмент картины "Девушка с горшком роз" с подписью автора

© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
Сразу у нескольких представленных работ любопытный провенанс. Например, одна из самых известных картин Тропинина — "Девушка с горшком роз" — поступила в Русский музей (музей Александра III) в 1897 году из Царскосельского Александровского дворца. В июне 1941 ее показали на временной выставке в Алупкинском дворце в Крыму, а после Великой Отечественной войны она считалась утерянной.

"В середине 1950-х годов коллекционер Феликс Вишневский нашел "Девушку с горшком роз" в антикварном магазине на Старом Арбате, — рассказала Журавлева. — Он передал портрет основанному им музею Тропинина".

© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем ТропининаТропинин В.А. Картина "Женщина в окне (Казначейша)". 1841 г.
Тропинин В.А. Картина Женщина в окне (Казначейша). 1841 г.
© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
Тропинин В.А. Картина "Женщина в окне (Казначейша)". 1841 г.
Из коллекции Русского музея были отобраны девять шедевров, среди которых знаменитая "Казначейша". В ней мастер восхищается красотой своей модели, делая акцент на ровном освещении, сочетает светло-коричневое атласное платье в контрасте с вишневой шалью. Также он тщательно выписывает украшения: бусы и серьги.
Давняя традиция отсылает нас к поэме Лермонтова "Тамбовская казначейша", отмечают в институции.
В портрете купца Александра Сапожникова художник тщательно работал над фоном, но изображение главного героя явно доминирует над волжским пейзажем. Это реалистическая и в то же время романтическая трактовка его образа.
© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина

Портрет П.М. Васильева, бухгалтера конторы московских императорских театров, любителя музыки, Тропинин

Тропинин В.А. Портрет П.М. Васильева, бухгалтера конторы московских императорских театров, любителя музыки. 1830-е гг.
1 из 2

Портрет П.М. Васильева, бухгалтера конторы московских императорских театров, любителя музыки, Тропинин

© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина

Портрет Алексея Алексеевича Тучкова кисти Тропинина

Тропинин В.А. Картина Портрет Алексея Алексеевича Тучкова
2 из 2

Портрет Алексея Алексеевича Тучкова кисти Тропинина

© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
1 из 2

Портрет П.М. Васильева, бухгалтера конторы московских императорских театров, любителя музыки, Тропинин

© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
2 из 2

Портрет Алексея Алексеевича Тучкова кисти Тропинина

© Фото предоставлено Русским музеем и Музеем Тропинина
Другие экспонаты из этого собрания — портреты гитариста Павла Васильева, живописца Петра Соколова, писательницы Варвары Лизогуб — выставлены в отдельном зале.
Проект "Удача гения" в музее Тропинина можно посетить до 26 февраля.
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