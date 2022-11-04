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Поезда МЦД идут без остановки на станции Новохохловская из-за дыма - РИА Новости, 04.11.2022
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Поезда МЦД идут без остановки на станции Новохохловская из-за дыма
Поезда МЦД идут без остановки на станции Новохохловская из-за дыма - РИА Новости, 04.11.2022
Поезда МЦД идут без остановки на станции Новохохловская из-за дыма
Поезда Московского центрального диаметра D2 и курского направления железной дороги в Москве временно идут без остановки на станции Новохохловская из-за... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:20
2022-11-04T13:21
происшествия
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Поезда Московского центрального диаметра D2 и курского направления железной дороги в Москве временно идут без остановки на станции Новохохловская из-за задымления в одном из помещений, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Поезда D2 и Курского направления временно следуют без остановки на станции Новохохловская из-за задымления в одном из помещений. Пострадавших нет. На месте работают пожарные",- говорится в сообщении.Отмечается, что временно для проезда от Новохохловской и до нее можно воспользоваться станцией МЦК, движение по кольцу идет в штатном режиме.
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происшествия, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Происшествия, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
13:20 04.11.2022 (обновлено: 13:21 04.11.2022)
 
Поезда МЦД идут без остановки на станции Новохохловская из-за дыма

Дептранс: поезда МЦД временно идут без остановки на станции Новохохоловская из-за дыма

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПоезд МЦД
Поезд МЦД - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поезд МЦД. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Поезда Московского центрального диаметра D2 и курского направления железной дороги в Москве временно идут без остановки на станции Новохохловская из-за задымления в одном из помещений, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Поезда D2 и Курского направления временно следуют без остановки на станции Новохохловская из-за задымления в одном из помещений. Пострадавших нет. На месте работают пожарные",- говорится в сообщении.
Отмечается, что временно для проезда от Новохохловской и до нее можно воспользоваться станцией МЦК, движение по кольцу идет в штатном режиме.
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ПроисшествияМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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