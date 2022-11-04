https://ria.ru/20221104/mtsd-1829204759.html

Поезда МЦД идут без остановки на станции Новохохловская из-за дыма

Поезда МЦД идут без остановки на станции Новохохловская из-за дыма - РИА Новости, 04.11.2022

Поезда МЦД идут без остановки на станции Новохохловская из-за дыма

Поезда Московского центрального диаметра D2 и курского направления железной дороги в Москве временно идут без остановки на станции Новохохловская из-за... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:20

2022-11-04T13:20

2022-11-04T13:21

происшествия

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Поезда Московского центрального диаметра D2 и курского направления железной дороги в Москве временно идут без остановки на станции Новохохловская из-за задымления в одном из помещений, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Поезда D2 и Курского направления временно следуют без остановки на станции Новохохловская из-за задымления в одном из помещений. Пострадавших нет. На месте работают пожарные",- говорится в сообщении.Отмечается, что временно для проезда от Новохохловской и до нее можно воспользоваться станцией МЦК, движение по кольцу идет в штатном режиме.

https://ria.ru/20221104/metro-1829145292.html

москва

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2022

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происшествия, москва, московское центральное кольцо (мцк)