https://ria.ru/20221104/most-1829294848.html
В Орске обрушилась часть железнодорожного моста
В Орске обрушилась часть железнодорожного моста - РИА Новости, 05.11.2022
В Орске обрушилась часть железнодорожного моста
Часть железнодорожного моста обрушилась в оренбургском Орске, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-04T21:07
2022-11-04T21:07
2022-11-05T09:14
происшествия
жкх
денис паслер
орск
россия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
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УФА, 4 ноя - РИА Новости. Часть железнодорожного моста обрушилась в оренбургском Орске, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР."В 16.30 (мск) в Орске на улице Путейской на проезжую часть обрушилась часть железнодорожного моста, технические повреждения получил проезжающий автомобиль. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале сообщил, что опорные конструкции моста не пострадали. "Произошло обрушение консольной балки. В результате образовался сквозной провал размером около двух квадратных метров. На месте работает аварийная бригада РЖД. В течение двух часов движение в районе улицы Путейской будет закрыто. Ситуация под контролем мэрии, МЧС, транспортной прокуратуры", - написал губернатор.
https://ria.ru/20221102/most-1828678875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, денис паслер, орск, россия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Денис Паслер, Орск, Россия, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ), РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:07 04.11.2022 (обновлено: 09:14 05.11.2022)
В Орске обрушилась часть железнодорожного моста
СК: в Орске на Путейской улице обрушилась часть железнодорожного моста, пострадавших нет
УФА, 4 ноя - РИА Новости. Часть железнодорожного моста обрушилась в оренбургском Орске, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
"В 16.30 (мск) в Орске на улице Путейской на проезжую часть обрушилась часть железнодорожного моста, технические повреждения получил проезжающий автомобиль. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале сообщил, что опорные конструкции моста не пострадали. "Произошло обрушение консольной балки. В результате образовался сквозной провал размером около двух квадратных метров. На месте работает аварийная бригада РЖД. В течение двух часов движение в районе улицы Путейской будет закрыто. Ситуация под контролем мэрии, МЧС, транспортной прокуратуры", - написал губернатор.