https://ria.ru/20221104/most-1829294848.html

В Орске обрушилась часть железнодорожного моста

В Орске обрушилась часть железнодорожного моста - РИА Новости, 05.11.2022

В Орске обрушилась часть железнодорожного моста

Часть железнодорожного моста обрушилась в оренбургском Орске, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-04T21:07

2022-11-04T21:07

2022-11-05T09:14

происшествия

жкх

денис паслер

орск

россия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829318966_0:156:1601:1056_1920x0_80_0_0_d98724f4fbd6ea1af07df1d2709f21a6.jpg

УФА, 4 ноя - РИА Новости. Часть железнодорожного моста обрушилась в оренбургском Орске, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР."В 16.30 (мск) в Орске на улице Путейской на проезжую часть обрушилась часть железнодорожного моста, технические повреждения получил проезжающий автомобиль. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале сообщил, что опорные конструкции моста не пострадали. "Произошло обрушение консольной балки. В результате образовался сквозной провал размером около двух квадратных метров. На месте работает аварийная бригада РЖД. В течение двух часов движение в районе улицы Путейской будет закрыто. Ситуация под контролем мэрии, МЧС, транспортной прокуратуры", - написал губернатор.

https://ria.ru/20221102/most-1828678875.html

орск

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, денис паслер, орск, россия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)