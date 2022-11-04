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Минтранс изменил график движения поездов "Таврия" по Крымскому мосту - РИА Новости, 04.11.2022
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Минтранс изменил график движения поездов "Таврия" по Крымскому мосту
Минтранс изменил график движения поездов "Таврия" по Крымскому мосту - РИА Новости, 04.11.2022
Минтранс изменил график движения поездов "Таврия" по Крымскому мосту
Движение пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно будет скорректировано с 7 ноября по 11 декабря в связи с проводимыми на Крымском мосту... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:38
2022-11-04T15:21
общество
республика крым
крымский мост
чп на крымском мосту
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Движение пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно будет скорректировано с 7 ноября по 11 декабря в связи с проводимыми на Крымском мосту ремонтными работами, сообщает Минтранс РФ."В связи с ремонтными работами на Крымском мосту в расписании движения поездов "Таврия" с 7 ноября произошли изменения, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать до 11 декабря", - говорится в сообщении.Согласно обновлённому расписанию, приведенному в Telegram-канале крымского оператора пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс", корректировки коснутся времени прохождения станций пути следования поездов Санкт-Петербург - Севастополь, Севастополь - Санкт-Петербург, Москва - Симферополь а также Симферополь - Москва, Омск - Симферополь и Симферополь - Омск, Пермь - Симферополь и Симферополь - Пермь, Севастополь - Москва, Санкт-Петербург - Симферополь, Адлер - Симферополь и Симферополь - Адлер, а также Кисловодск - Симферополь и Симферополь - Кисловодск.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://ria.ru/20221104/most-1829191938.html
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общество, республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Общество, Республика Крым, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
14:38 04.11.2022 (обновлено: 15:21 04.11.2022)
 
Минтранс изменил график движения поездов "Таврия" по Крымскому мосту

Минтранс изменил график движения поездов по Крымскому мосту с 7 ноября по 11 декабря

© РИА Новости / Виталий ТимкивПоезд "Таврия" на Крымском мосту
Поезд Таврия на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Поезд "Таврия" на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Движение пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно будет скорректировано с 7 ноября по 11 декабря в связи с проводимыми на Крымском мосту ремонтными работами, сообщает Минтранс РФ.
"В связи с ремонтными работами на Крымском мосту в расписании движения поездов "Таврия" с 7 ноября произошли изменения, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать до 11 декабря", - говорится в сообщении.
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Согласно обновлённому расписанию, приведенному в Telegram-канале крымского оператора пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс", корректировки коснутся времени прохождения станций пути следования поездов Санкт-Петербург - Севастополь, Севастополь - Санкт-Петербург, Москва - Симферополь а также Симферополь - Москва, Омск - Симферополь и Симферополь - Омск, Пермь - Симферополь и Симферополь - Пермь, Севастополь - Москва, Санкт-Петербург - Симферополь, Адлер - Симферополь и Симферополь - Адлер, а также Кисловодск - Симферополь и Симферополь - Кисловодск.
"Если в перечне изменений нет нужной вам станции, значит поезд будет прибывать туда и отправляться оттуда согласно времени, указанному в билете", - уточняет перевозчик.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
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ОбществоРеспублика КрымКрымский мостЧП на Крымском мостуМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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