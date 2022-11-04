https://ria.ru/20221104/most-1829218457.html

Минтранс изменил график движения поездов "Таврия" по Крымскому мосту

Минтранс изменил график движения поездов "Таврия" по Крымскому мосту - РИА Новости, 04.11.2022

Минтранс изменил график движения поездов "Таврия" по Крымскому мосту

Движение пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно будет скорректировано с 7 ноября по 11 декабря в связи с проводимыми на Крымском мосту... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:38

2022-11-04T14:38

2022-11-04T15:21

общество

республика крым

крымский мост

чп на крымском мосту

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Движение пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно будет скорректировано с 7 ноября по 11 декабря в связи с проводимыми на Крымском мосту ремонтными работами, сообщает Минтранс РФ."В связи с ремонтными работами на Крымском мосту в расписании движения поездов "Таврия" с 7 ноября произошли изменения, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать до 11 декабря", - говорится в сообщении.Согласно обновлённому расписанию, приведенному в Telegram-канале крымского оператора пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс", корректировки коснутся времени прохождения станций пути следования поездов Санкт-Петербург - Севастополь, Севастополь - Санкт-Петербург, Москва - Симферополь а также Симферополь - Москва, Омск - Симферополь и Симферополь - Омск, Пермь - Симферополь и Симферополь - Пермь, Севастополь - Москва, Санкт-Петербург - Симферополь, Адлер - Симферополь и Симферополь - Адлер, а также Кисловодск - Симферополь и Симферополь - Кисловодск.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

https://ria.ru/20221104/most-1829191938.html

https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту, министерство транспорта рф (минтранс россии)