https://ria.ru/20221104/most-1829191938.html
Минтранс предупредил о перерывах в движении машин по Крымскому мосту
Минтранс предупредил о перерывах в движении машин по Крымскому мосту - РИА Новости, 04.11.2022
Минтранс предупредил о перерывах в движении машин по Крымскому мосту
Перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту возможны с 7 по 10 ноября в связи с проведением технологических работ, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:53
2022-11-04T11:53
2022-11-04T11:54
общество
чп на крымском мосту
республика крым
крымский мост
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту возможны с 7 по 10 ноября в связи с проведением технологических работ, сообщает Минтранс РФ."С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ", - говорится в сообщении ведомства.Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно Минтранс РФ просит выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://ria.ru/20221102/most-1828618088.html
https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Общество, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Крымский мост, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
11:53 04.11.2022 (обновлено: 11:54 04.11.2022)
Минтранс предупредил о перерывах в движении машин по Крымскому мосту
Минтранс предупредил о перерывах в движении по Крымскому мосту 7-10 ноября из-за техработ