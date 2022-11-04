https://ria.ru/20221104/most-1829191938.html

Минтранс предупредил о перерывах в движении машин по Крымскому мосту

Минтранс предупредил о перерывах в движении машин по Крымскому мосту - РИА Новости, 04.11.2022

Минтранс предупредил о перерывах в движении машин по Крымскому мосту

Перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту возможны с 7 по 10 ноября в связи с проведением технологических работ, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:53

2022-11-04T11:53

2022-11-04T11:54

общество

чп на крымском мосту

республика крым

крымский мост

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту возможны с 7 по 10 ноября в связи с проведением технологических работ, сообщает Минтранс РФ."С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ", - говорится в сообщении ведомства.Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно Минтранс РФ просит выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

https://ria.ru/20221102/most-1828618088.html

https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html

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Ольга Фомченкова

общество, чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, министерство транспорта рф (минтранс россии)