https://ria.ru/20221104/moskva-1829181821.html
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 04.11.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:43
2022-11-04T10:43
2022-11-04T10:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
4 ноября - день народного единства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757554437_0:202:3071:1929_1920x0_80_0_0_42ff4cadc4f8d84eedfd6e6d53113edf.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с Днем народного единства и выходными все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В повышенной готовности находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, благодаря существующим резервам мощностей, они готовы к любым нагрузкам", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Кроме того, в сообщении отмечается, что Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221104/pogoda-1829170184.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757554437_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_377cc2d4fc85210a458fc960a8bcce4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, 4 ноября - день народного единства
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, 4 ноября - День народного единства
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно