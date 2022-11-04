https://ria.ru/20221104/moskva-1829181821.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 04.11.2022

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:43

2022-11-04T10:43

2022-11-04T10:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

4 ноября - день народного единства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757554437_0:202:3071:1929_1920x0_80_0_0_42ff4cadc4f8d84eedfd6e6d53113edf.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с Днем народного единства и выходными все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В повышенной готовности находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, благодаря существующим резервам мощностей, они готовы к любым нагрузкам", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Кроме того, в сообщении отмечается, что Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221104/pogoda-1829170184.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, 4 ноября - день народного единства