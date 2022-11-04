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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 04.11.2022
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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 04.11.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:43
2022-11-04T10:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
4 ноября - день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с Днем народного единства и выходными все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В повышенной готовности находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, благодаря существующим резервам мощностей, они готовы к любым нагрузкам", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Кроме того, в сообщении отмечается, что Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, 4 ноября - день народного единства
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, 4 ноября - День народного единства
10:43 04.11.2022
 
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПраздничный баннер ко Дню народного единства
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Праздничный баннер ко Дню народного единства. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с Днем народного единства и выходными все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В повышенной готовности находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, благодаря существующим резервам мощностей, они готовы к любым нагрузкам", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Кроме того, в сообщении отмечается, что Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы4 ноября - День народного единства
 
 
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