В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер
В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер
© Sputnik / Rodion ProcaМарина Таубер во время митинга протеста
© Sputnik / Rodion Proca
Марина Таубер во время митинга протеста. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Депутат от оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер остается под домашним арестом - в пятницу районный суд Кишинева отклонил запрос адвокатов о смягчении ей меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд отклонил запрос адвокатов. Таким образом, я остаюсь под домашним арестом. Но несмотря на все препоны, которые нам чинит режим Майи Санду, мы продолжим нашу борьбу. В воскресенье массовый митинг состоится", - сказала Таубер сторонникам на выходе из зала суда.
В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эта просьба была удовлетворена.
В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.