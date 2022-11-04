https://ria.ru/20221104/moldaviya-1829207807.html

В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер

В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер - РИА Новости, 04.11.2022

В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер

Депутат от оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер остается под домашним арестом - в пятницу районный суд Кишинева отклонил запрос адвокатов о... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:42

2022-11-04T13:42

2022-11-04T13:42

в мире

марина таубер

майя санду

молдавия

кишинев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810827547_0:0:1076:605_1920x0_80_0_0_9d28fe3703da3df8dd7454cbcdba94e7.jpg

КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Депутат от оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер остается под домашним арестом - в пятницу районный суд Кишинева отклонил запрос адвокатов о смягчении ей меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости."Суд отклонил запрос адвокатов. Таким образом, я остаюсь под домашним арестом. Но несмотря на все препоны, которые нам чинит режим Майи Санду, мы продолжим нашу борьбу. В воскресенье массовый митинг состоится", - сказала Таубер сторонникам на выходе из зала суда.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эта просьба была удовлетворена.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221103/obvinenie-1829052111.html

https://ria.ru/20221104/moldaviya-1829182393.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марина таубер, майя санду, молдавия, кишинев, россия