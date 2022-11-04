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В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер - РИА Новости, 04.11.2022
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В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер
В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер - РИА Новости, 04.11.2022
В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер
Депутат от оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер остается под домашним арестом - в пятницу районный суд Кишинева отклонил запрос адвокатов о... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:42
2022-11-04T13:42
в мире
марина таубер
майя санду
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кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Депутат от оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер остается под домашним арестом - в пятницу районный суд Кишинева отклонил запрос адвокатов о смягчении ей меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости."Суд отклонил запрос адвокатов. Таким образом, я остаюсь под домашним арестом. Но несмотря на все препоны, которые нам чинит режим Майи Санду, мы продолжим нашу борьбу. В воскресенье массовый митинг состоится", - сказала Таубер сторонникам на выходе из зала суда.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эта просьба была удовлетворена.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221103/obvinenie-1829052111.html
https://ria.ru/20221104/moldaviya-1829182393.html
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в мире, марина таубер, майя санду, молдавия, кишинев, россия
В мире, Марина Таубер, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия
13:42 04.11.2022
 
В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер

В Молдавии суд оставил в силе решение о домашнем аресте депутата Таубер

© Sputnik / Rodion ProcaМарина Таубер во время митинга протеста
Марина Таубер во время митинга протеста - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Rodion Proca
Марина Таубер во время митинга протеста. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Депутат от оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер остается под домашним арестом - в пятницу районный суд Кишинева отклонил запрос адвокатов о смягчении ей меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд отклонил запрос адвокатов. Таким образом, я остаюсь под домашним арестом. Но несмотря на все препоны, которые нам чинит режим Майи Санду, мы продолжим нашу борьбу. В воскресенье массовый митинг состоится", - сказала Таубер сторонникам на выходе из зала суда.
Константин Старыш - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 17:01
Власти Молдавии обвинили депутата от оппозиции в госизмене за вопрос Путину
В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эта просьба была удовлетворена.
В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Полиция Молдавии на акции протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
10:50
Полиция Молдавии проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков
 
В миреМарина ТауберМайя СандуМолдавияКишиневРоссия
 
 
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