https://ria.ru/20221104/mks-1829168970.html

Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022

Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем народного... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:09

2022-11-04T09:09

2022-11-04T10:40

наука

анна кикина

юрий гагарин (космонавт)

россия

роскосмос

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем народного единства."Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, поздравляем вас с Днем народного единства", - сказал Прокопьев в видео, которое распространил "Роскосмос".Кикина напомнила, что праздник является общим для более чем 190 народов, проживающих в России."Исторически сила России – в нашем единстве, и именно от этого зависит будущее нашей страны. С праздником, дорогие соотечественники!" - сказал, в свою очередь, Петелин.Космонавты на видео облачены в комбинезоны белого цвета с изображением российского триколора на груди и нашивками с эмблемами "Роскосмоса" и экипажей. В модуле, в котором снималось поздравление, развешены флаги РФ, а также фотографии Юрия Гагарина и Сергея Королева.Помимо трех российских космонавтов сейчас на МКС находятся американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Петелин, Прокопьев и Рубио прибыли на МКС на корабле "Союз МС-22" 21 сентября. Остальные прилетели 5 октября на американском Crew Dragon в составе миссии Crew-5.

https://ria.ru/20221025/kosmos-1826643981.html

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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства 2022-11-04T09:09 true PT0M38S

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анна кикина, юрий гагарин (космонавт), россия, роскосмос