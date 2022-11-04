https://ria.ru/20221104/mks-1829168970.html
Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем народного... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:09
2022-11-04T09:09
2022-11-04T10:40
наука
анна кикина
юрий гагарин (космонавт)
россия
роскосмос
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем народного единства."Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, поздравляем вас с Днем народного единства", - сказал Прокопьев в видео, которое распространил "Роскосмос".Кикина напомнила, что праздник является общим для более чем 190 народов, проживающих в России."Исторически сила России – в нашем единстве, и именно от этого зависит будущее нашей страны. С праздником, дорогие соотечественники!" - сказал, в свою очередь, Петелин.Космонавты на видео облачены в комбинезоны белого цвета с изображением российского триколора на груди и нашивками с эмблемами "Роскосмоса" и экипажей. В модуле, в котором снималось поздравление, развешены флаги РФ, а также фотографии Юрия Гагарина и Сергея Королева.Помимо трех российских космонавтов сейчас на МКС находятся американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Петелин, Прокопьев и Рубио прибыли на МКС на корабле "Союз МС-22" 21 сентября. Остальные прилетели 5 октября на американском Crew Dragon в составе миссии Crew-5.
https://ria.ru/20221025/kosmos-1826643981.html
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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
2022-11-04T09:09
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анна кикина, юрий гагарин (космонавт), россия, роскосмос
Наука, Анна Кикина, Юрий Гагарин (космонавт), Россия, Роскосмос
09:09 04.11.2022 (обновлено: 10:40 04.11.2022)
Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства и рассказали о силе России