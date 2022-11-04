https://ria.ru/20221104/minoborony-1829210286.html

В районе Николаева ВС России поразили штаб иностранных наемников

В районе Николаева ВС России поразили штаб иностранных наемников - РИА Новости, 04.11.2022

В районе Николаева ВС России поразили штаб иностранных наемников

Российские войска в районе украинского Николаева ракетным ударом поразили штаб одного из подразделений иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:53

2022-11-04T13:53

2022-11-04T14:22

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские войска в районе украинского Николаева ракетным ударом поразили штаб одного из подразделений иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе города Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221103/udary_infrastruktura-1828877379.html

николаев (украина)

россия

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Минобороны РФ об уничтожении штаба иностранных наемников Российские войска в районе украинского Николаева ракетным ударом поразили штаб одного из подразделений иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе города Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников", – говорится в сводке военного ведомства. 2022-11-04T13:53 true PT3M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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николаев (украина), россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)