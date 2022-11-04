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В районе Николаева ВС России поразили штаб иностранных наемников - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/minoborony-1829210286.html
В районе Николаева ВС России поразили штаб иностранных наемников
В районе Николаева ВС России поразили штаб иностранных наемников - РИА Новости, 04.11.2022
В районе Николаева ВС России поразили штаб иностранных наемников
Российские войска в районе украинского Николаева ракетным ударом поразили штаб одного из подразделений иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:53
2022-11-04T14:22
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские войска в районе украинского Николаева ракетным ударом поразили штаб одного из подразделений иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе города Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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Минобороны РФ об уничтожении штаба иностранных наемников
Российские войска в районе украинского Николаева ракетным ударом поразили штаб одного из подразделений иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе города Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников", – говорится в сводке военного ведомства.
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николаев (украина), россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:53 04.11.2022 (обновлено: 14:22 04.11.2022)
 
В районе Николаева ВС России поразили штаб иностранных наемников

Минобороны: в районе Николаева ВС России поразили штаб подразделения иностранных наемников

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские войска в районе украинского Николаева ракетным ударом поразили штаб одного из подразделений иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе города Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)РоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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