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В ЛНР и под Харьковом ВС России уничтожили более 200 украинских военных - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/minoborony-1829208729.html
В ЛНР и под Харьковом ВС России уничтожили более 200 украинских военных
В ЛНР и под Харьковом ВС России уничтожили более 200 украинских военных - РИА Новости, 04.11.2022
В ЛНР и под Харьковом ВС России уничтожили более 200 украинских военных
В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских боевиков, все атаки противника отбиты, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:45
2022-11-04T14:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
украина
безопасность
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских боевиков, все атаки противника отбиты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной республики."Огнем российской артиллерии и армейской авиации противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики."Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20221104/pvo-1829210004.html
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россия, вооруженные силы рф, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность
13:45 04.11.2022 (обновлено: 14:02 04.11.2022)
 
В ЛНР и под Харьковом ВС России уничтожили более 200 украинских военных

Минобороны: ВС России в ЛНР и под Харьковом уничтожили более 200 украинских боевиков

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских боевиков, все атаки противника отбиты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной республики.
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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"Огнем российской артиллерии и армейской авиации противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак", - сказали в ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики.
"Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей", - сказали в министерстве.
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