https://ria.ru/20221104/minoborony-1829208729.html

В ЛНР и под Харьковом ВС России уничтожили более 200 украинских военных

В ЛНР и под Харьковом ВС России уничтожили более 200 украинских военных - РИА Новости, 04.11.2022

В ЛНР и под Харьковом ВС России уничтожили более 200 украинских военных

В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских боевиков, все атаки противника отбиты, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:45

2022-11-04T13:45

2022-11-04T14:02

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских боевиков, все атаки противника отбиты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной республики."Огнем российской артиллерии и армейской авиации противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики."Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20221104/pvo-1829210004.html

https://ria.ru/20221104/minoborony-1829210286.html

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россия, вооруженные силы рф, украина, безопасность