https://ria.ru/20221104/metro-1829145292.html

В Москве закроется участок на юге "оранжевой" линии метро

В Москве закроется участок на юге "оранжевой" линии метро - РИА Новости, 04.11.2022

В Москве закроется участок на юге "оранжевой" линии метро

Участок "Октябрьская" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро Москвы будет закрыт с 4 по 8 ноября, строители начнут прокладывать тоннель будущей... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T00:12

2022-11-04T00:12

2022-11-04T09:51

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Участок "Октябрьская" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро Москвы будет закрыт с 4 по 8 ноября, строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро. Также можно будет воспользоваться БКЛ - через нее можно пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро, МЦК, Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую и маршрутами наземного транспорта.Кроме того, для пассажиров будут работать два бесплатных трамвайных маршрута №14 и 26, которые проходят от метро "Университет" до метро "Октябрьская" - все валидаторы в салоне будут отключены. Среди других альтернативных маршрутов можно будет использовать трамвай №39 - он идет от метро "Университет" через станции "Ленинский проспект", "Тульская", "Павелецкая" и до "Чистых прудов", а также трамвай №38 - он идет от Большой Черёмушкинской улицы через станцию МЦК "Крымская", и метро "Тульская" и "Павелецкая" далее к "Пролетарской" .Помимо прочего, более 100 сотрудников ЦОМП будут помогать пассажирам сориентироваться, подскажут, где останавливаются автобусы КМ, и объяснят схемы проезда. Также для помощи в метро разместили более 300 плакатов и более 300 указателей КМ.Троицкая линия пройдет от станции ЗИЛ до города Троицка - с ее открытием у десятков тысяч москвичей впервые появится метро в пешей доступности. А еще на ней будут пересадки на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии, БКЛ и МЦК - удобных маршрутов станет еще больше.

https://realty.ria.ru/20221103/moskva-1829010091.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)