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Раскрыты самые безопасные и защищенные мессенджеры - РИА Новости, 04.11.2022
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Раскрыты самые безопасные и защищенные мессенджеры
Раскрыты самые безопасные и защищенные мессенджеры - РИА Новости, 04.11.2022
Раскрыты самые безопасные и защищенные мессенджеры
Каждый день миллионы россиян пользуются мессенджерами в своей повседневной жизни, а удобство от их использования напрямую коррелирует с системой безопасности... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T03:15
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Каждый день миллионы россиян пользуются мессенджерами в своей повседневной жизни, а удобство от их использования напрямую коррелирует с системой безопасности отдельно взятого приложения. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.По его словам, в Viber реализовали систему сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается выгрузкой данных на серверы. А в Telegram внедрили уникальный протокол MTProto, тогда как аналогичный метод сквозного шифрования добавлен лишь в секретные чаты.Тем не менее, продолжил эксперт, WhatsApp и Telegram в отличие от Viber имеют доступ к данным контактов, а также хранят их на своих отдельных серверах. С другой стороны, Viber же может собирать значительно больше метаданных, чем другие мессенджеры, подчеркнул Слободчиков.
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общество, технологии, россия, telegram, whatsapp inc., viber
Общество, Технологии, Россия, Telegram, WhatsApp Inc., Viber
03:15 04.11.2022
 
Раскрыты самые безопасные и защищенные мессенджеры

Эксперт Слободчиков назвал Viber и Telegram наиболее безопасными мессенджерами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Каждый день миллионы россиян пользуются мессенджерами в своей повседневной жизни, а удобство от их использования напрямую коррелирует с системой безопасности отдельно взятого приложения. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.
"Если рассматривать наиболее популярные в России мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня", — отметил эксперт.
По его словам, в Viber реализовали систему сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается выгрузкой данных на серверы. А в Telegram внедрили уникальный протокол MTProto, тогда как аналогичный метод сквозного шифрования добавлен лишь в секретные чаты.
Тем не менее, продолжил эксперт, WhatsApp и Telegram в отличие от Viber имеют доступ к данным контактов, а также хранят их на своих отдельных серверах. С другой стороны, Viber же может собирать значительно больше метаданных, чем другие мессенджеры, подчеркнул Слободчиков.
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1 ноября, 03:18
Раскрыт самый опасный мессенджер
 
ОбществоТехнологииРоссияTelegramWhatsApp Inc.Viber
 
 
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