https://ria.ru/20221104/messendzher-1829145920.html

Раскрыты самые безопасные и защищенные мессенджеры

Раскрыты самые безопасные и защищенные мессенджеры - РИА Новости, 04.11.2022

Раскрыты самые безопасные и защищенные мессенджеры

Каждый день миллионы россиян пользуются мессенджерами в своей повседневной жизни, а удобство от их использования напрямую коррелирует с системой безопасности... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T03:15

2022-11-04T03:15

2022-11-04T03:15

общество

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telegram

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Каждый день миллионы россиян пользуются мессенджерами в своей повседневной жизни, а удобство от их использования напрямую коррелирует с системой безопасности отдельно взятого приложения. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.По его словам, в Viber реализовали систему сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается выгрузкой данных на серверы. А в Telegram внедрили уникальный протокол MTProto, тогда как аналогичный метод сквозного шифрования добавлен лишь в секретные чаты.Тем не менее, продолжил эксперт, WhatsApp и Telegram в отличие от Viber имеют доступ к данным контактов, а также хранят их на своих отдельных серверах. С другой стороны, Viber же может собирать значительно больше метаданных, чем другие мессенджеры, подчеркнул Слободчиков.

https://ria.ru/20221101/messendzher-1828293904.html

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общество, технологии, россия, telegram, whatsapp inc., viber