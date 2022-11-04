https://ria.ru/20221104/merkel-1829289261.html

Правительство ФРГ призвало экс-канцлера Меркель к экономии

Правительство ФРГ призвало экс-канцлера Меркель к экономии - РИА Новости, 05.11.2022

Правительство ФРГ призвало экс-канцлера Меркель к экономии

Правительство Германии напомнило экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд, и призвало к экономии, сообщил... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-04T22:15

2022-11-04T22:15

2022-11-05T10:02

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БЕРЛИН, 4 ноя — РИА Новости. Правительство Германии напомнило экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд, и призвало к экономии, сообщил немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на доклад министерства финансов бюджетному комитету бундестага.В документе, который оказался в распоряжении издания, говорится, что офис бывшего канцлера не должен быть статусным, он предназначен для "выполнения должностных обязанностей и постоянных обязательств", кроме того, "исключается использование его в личных целях и для получения дополнительного дохода".Также отмечается, что возмещение командировочных расходов Меркель может рассматриваться только в том случае, "если бывший федеральный канцлер совершает поездку от имени и в интересах Федеративной Республики Германия".Как пояснил журнал, роскошное содержание офиса Меркель с девятью сотрудниками в бундестаге вызвало критику. По данным издания, ей напомнили об ограничениях привилегий, включая расходы на проезд. Соблюдать дисциплину расходов при работе в бундестаге экс-канцлера призвала правительственная коалиция, между ведомством канцлера и представителями офиса были проведены переговоры, которые касались укомплектования штата Меркель в соответствии с требованиями.Издание также напомнило, что правительственная коалиция хочет полностью распустить офис бывшего канцлера Герхарда Шрёдера из-за его близости к России. В настоящее время экс-канцлер подал иск в суд Берлина против так называемого обездвиживания его офиса.Ранее бюджетный комитет принял решение в 2019 году уменьшить размер команд бывших канцлеров. Согласно этому, экс-главе правительства должны оплачивать работу максимум одного офис-менеджера, двух референтов, одного офисного помощника и одного руководителя команды. Один из референтов спустя пять лет должен быть упразднен. Команда Меркель, по данным издания, явно выходит за эти рамки.

https://ria.ru/20221104/sholts-1829270814.html

https://ria.ru/20221103/germaniya-1829048197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ангела меркель, герхард шредер, германия, россия, берлин (город)