https://ria.ru/20221104/mariupol-1829196729.html

В Мариуполь прибыл мобильный кардиокомплекс из Москвы

В Мариуполь прибыл мобильный кардиокомплекс из Москвы - РИА Новости, 04.11.2022

В Мариуполь прибыл мобильный кардиокомплекс из Москвы

Мобильный кардиокомплекс с бригадой врачей прибыл из Москвы в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:13

2022-11-04T12:13

2022-11-04T13:06

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МАРИУПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Мобильный кардиокомплекс с бригадой врачей прибыл из Москвы в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости."Это стало возможно благодаря поддержке Минздрава России и Национального медицинского центра терапии и профилактики. С их специалистами-кардиологами приехал современный комплекс, который позволит диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Пять специалистов высшей категории сегодня начали свою работу здесь. Это и кардиология, и ультразвуковые исследования, исследования крови, и ЭКГ", - сказал министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.Министр подчеркнул, что все исследования можно пройти в одном комплексе и получить помощь, связанную со всеми патологиями сердечно-сосудистой системы.Медицинский кардиологический комплекс развернут на Азовстальской улице. В комплексе имеется 7 кабинетов, оборудованных по последнему слову медицинской техники. Кардиокомплекс пробудет в городе 2 недели, после чего отправится в другие города Донбасса. Все сделанные в комплексе назначения будут исполняться в республиканских клиниках, в том числе в больнице скорой медицинской помощи Мариуполя, либо в наиболее серьезных случаях в Московских федеральных медицинских центрах, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20221102/medtsentr-1828771598.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мобильный кардиокомплекс с врачами прибыл для работы в Мариуполь Мобильный кардиокомплекс с бригадой врачей прибыл из Москвы в Мариуполь. Здесь он пробудет 2 недели, после отправится в другие города Донбасса. 2022-11-04T12:13 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, донецкая народная республика, мариуполь