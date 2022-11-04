https://ria.ru/20221104/mariupol-1829196729.html
В Мариуполь прибыл мобильный кардиокомплекс из Москвы
В Мариуполь прибыл мобильный кардиокомплекс из Москвы - РИА Новости, 04.11.2022
В Мариуполь прибыл мобильный кардиокомплекс из Москвы
Мобильный кардиокомплекс с бригадой врачей прибыл из Москвы в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:13
2022-11-04T12:13
2022-11-04T13:06
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МАРИУПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Мобильный кардиокомплекс с бригадой врачей прибыл из Москвы в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости."Это стало возможно благодаря поддержке Минздрава России и Национального медицинского центра терапии и профилактики. С их специалистами-кардиологами приехал современный комплекс, который позволит диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Пять специалистов высшей категории сегодня начали свою работу здесь. Это и кардиология, и ультразвуковые исследования, исследования крови, и ЭКГ", - сказал министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.Министр подчеркнул, что все исследования можно пройти в одном комплексе и получить помощь, связанную со всеми патологиями сердечно-сосудистой системы.Медицинский кардиологический комплекс развернут на Азовстальской улице. В комплексе имеется 7 кабинетов, оборудованных по последнему слову медицинской техники. Кардиокомплекс пробудет в городе 2 недели, после чего отправится в другие города Донбасса. Все сделанные в комплексе назначения будут исполняться в республиканских клиниках, в том числе в больнице скорой медицинской помощи Мариуполя, либо в наиболее серьезных случаях в Московских федеральных медицинских центрах, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20221102/medtsentr-1828771598.html
москва
донецкая народная республика
мариуполь
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мобильный кардиокомплекс с врачами прибыл для работы в Мариуполь
Мобильный кардиокомплекс с бригадой врачей прибыл из Москвы в Мариуполь. Здесь он пробудет 2 недели, после отправится в другие города Донбасса.
2022-11-04T12:13
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, москва, донецкая народная республика, мариуполь
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12:13 04.11.2022 (обновлено: 13:06 04.11.2022)
В Мариуполь прибыл мобильный кардиокомплекс из Москвы
Мобильный кардиокомплекс с бригадой врачей прибыл из Москвы в Мариуполь