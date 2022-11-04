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Жители Макеевки рассказали об обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/makeevka-1829167186.html
Жители Макеевки рассказали об обстреле со стороны ВСУ
Жители Макеевки рассказали об обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.11.2022
Жители Макеевки рассказали об обстреле со стороны ВСУ
Украинские вооруженные формирования подвергли хаотичному обстрелу центральный район Макеевки в ДНР, три снаряда попали в жилой дом, рассказали местные жители. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T08:37
2022-11-04T10:23
донецкая народная республика
макеевка
донбасс
происшествия
специальная военная операция на украине
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МАКЕЕВКА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования подвергли хаотичному обстрелу центральный район Макеевки в ДНР, три снаряда попали в жилой дом, рассказали местные жители.Прямое попадание пришлось в жилой дом по улице 15-я линия. По словам местных жителей было три попадания. В результате разрушена значительная часть здания. Пострадали 2 человека - одна пострадавшая госпитализирована, вследствие поисково-спасательных мероприятий служб МЧС под завалами стало известно, что вторая пострадавшая не выжила."Сильно большие выстрелы были... сильно. Библиотека с той стороны и всё. На 4-м этаже люди живут," - рассказывают местные жители.Следует отметить, что, по данным аппарата Уполномоченного по правам человека ДНР, за 8 лет вооруженной агрессии Киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8769 мирных жителей, среди которых более 130 детей.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в 02.18 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.
https://ria.ru/20221104/makeevka-1829165739.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
макеевка
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Полуразрушенный дом и асфальт в стеклах – последствия хаотичного обстрела ВСУ Макеевки
Украинские войска подвергли хаотичному обстрелу центральный район Макеевки, три снаряда попали в жилой дом, рассказали местные жители
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донецкая народная республика, макеевка, донбасс, происшествия
Донецкая Народная Республика, Макеевка, Донбасс, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
08:37 04.11.2022 (обновлено: 10:23 04.11.2022)
 
Жители Макеевки рассказали об обстреле со стороны ВСУ

Жители Макеевки сообщили, что ВСУ подвергли хаотичному обстрелу центр города

Читать ria.ru в
МАКЕЕВКА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования подвергли хаотичному обстрелу центральный район Макеевки в ДНР, три снаряда попали в жилой дом, рассказали местные жители.
Прямое попадание пришлось в жилой дом по улице 15-я линия. По словам местных жителей было три попадания. В результате разрушена значительная часть здания. Пострадали 2 человека - одна пострадавшая госпитализирована, вследствие поисково-спасательных мероприятий служб МЧС под завалами стало известно, что вторая пострадавшая не выжила.
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
08:08Специальная военная операция на Украине
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек
"Сильно большие выстрелы были... сильно. Библиотека с той стороны и всё. На 4-м этаже люди живут," - рассказывают местные жители.
Следует отметить, что, по данным аппарата Уполномоченного по правам человека ДНР, за 8 лет вооруженной агрессии Киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8769 мирных жителей, среди которых более 130 детей.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в 02.18 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаДонбассПроисшествия
 
 
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