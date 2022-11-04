https://ria.ru/20221104/makeevka-1829167186.html

Жители Макеевки рассказали об обстреле со стороны ВСУ

Жители Макеевки рассказали об обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.11.2022

Жители Макеевки рассказали об обстреле со стороны ВСУ

Украинские вооруженные формирования подвергли хаотичному обстрелу центральный район Макеевки в ДНР, три снаряда попали в жилой дом, рассказали местные жители. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T08:37

2022-11-04T08:37

2022-11-04T10:23

донецкая народная республика

макеевка

донбасс

происшествия

специальная военная операция на украине

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МАКЕЕВКА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования подвергли хаотичному обстрелу центральный район Макеевки в ДНР, три снаряда попали в жилой дом, рассказали местные жители.Прямое попадание пришлось в жилой дом по улице 15-я линия. По словам местных жителей было три попадания. В результате разрушена значительная часть здания. Пострадали 2 человека - одна пострадавшая госпитализирована, вследствие поисково-спасательных мероприятий служб МЧС под завалами стало известно, что вторая пострадавшая не выжила."Сильно большие выстрелы были... сильно. Библиотека с той стороны и всё. На 4-м этаже люди живут," - рассказывают местные жители.Следует отметить, что, по данным аппарата Уполномоченного по правам человека ДНР, за 8 лет вооруженной агрессии Киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8769 мирных жителей, среди которых более 130 детей.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в 02.18 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.

https://ria.ru/20221104/makeevka-1829165739.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

донбасс

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Полуразрушенный дом и асфальт в стеклах – последствия хаотичного обстрела ВСУ Макеевки Украинские войска подвергли хаотичному обстрелу центральный район Макеевки, три снаряда попали в жилой дом, рассказали местные жители 2022-11-04T08:37 true PT0M59S

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донецкая народная республика, макеевка, донбасс, происшествия