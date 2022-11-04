https://ria.ru/20221104/makeevka-1829165739.html

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 04.11.2022

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек

Жертвой украинского обстрела Макеевки стал один человек, еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T08:08

2022-11-04T08:08

2022-11-04T10:02

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Жертвой украинского обстрела Макеевки стал один человек, еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Макеевке в 02:18, выпустив три 155-миллиметровых снаряда.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия