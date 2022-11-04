Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/makeevka-1829165739.html
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 04.11.2022
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек
Жертвой украинского обстрела Макеевки стал один человек, еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T08:08
2022-11-04T10:02
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829169130_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_2eb691224dcd08130cf1fe3e43fb748c.jpg
ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Жертвой украинского обстрела Макеевки стал один человек, еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Макеевке в 02:18, выпустив три 155-миллиметровых снаряда.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829169130_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acc078a1269ab97ee027aa944212cb5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
08:08 04.11.2022 (обновлено: 10:02 04.11.2022)
 
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек

Штаб ДНР: один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

© РИА НовостиПоследствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Жертвой украинского обстрела Макеевки стал один человек, еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому в Центрально-Городском районе Макеевки. В результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина", — говорится в публикации.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Макеевке в 02:18, выпустив три 155-миллиметровых снаряда.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала