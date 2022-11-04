08:08 04.11.2022 (обновлено: 10:02 04.11.2022)
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек
Штаб ДНР: один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
© РИА НовостиПоследствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Жертвой украинского обстрела Макеевки стал один человек, еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому в Центрально-Городском районе Макеевки. В результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина", — говорится в публикации.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Макеевке в 02:18, выпустив три 155-миллиметровых снаряда.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.