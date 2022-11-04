https://ria.ru/20221104/lukashenko-1829214974.html

Лукашенко вновь заявил, что не собирается посылать военных на Украину

Лукашенко вновь заявил, что не собирается посылать военных на Украину - РИА Новости, 04.11.2022

Лукашенко вновь заявил, что не собирается посылать военных на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:17

2022-11-04T14:17

2022-11-04T14:24

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.Лукашенко заметил, что на самом деле это как раз "беглые оппозиционеры посылают на смерть белорусов", призывая воевать на стороне киевского режима. "Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", - подчеркнул глава белорусского государства.Президент Белоруссии ранее неоднократно заявлял, что необходимость в проведении в стране мобилизации отсутствует.

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в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия