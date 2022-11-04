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Лукашенко вновь заявил, что не собирается посылать военных на Украину - РИА Новости, 04.11.2022
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Лукашенко вновь заявил, что не собирается посылать военных на Украину
Лукашенко вновь заявил, что не собирается посылать военных на Украину - РИА Новости, 04.11.2022
Лукашенко вновь заявил, что не собирается посылать военных на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:17
2022-11-04T14:24
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александр лукашенко
украина
белоруссия
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.Лукашенко заметил, что на самом деле это как раз "беглые оппозиционеры посылают на смерть белорусов", призывая воевать на стороне киевского режима. "Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", - подчеркнул глава белорусского государства.Президент Белоруссии ранее неоднократно заявлял, что необходимость в проведении в стране мобилизации отсутствует.
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в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Украина, Белоруссия
14:17 04.11.2022 (обновлено: 14:24 04.11.2022)
 
Лукашенко вновь заявил, что не собирается посылать военных на Украину

Лукашенко вновь заявил, что у него нет планов посылать белорусских военных на Украину

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.
Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.
"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!". Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - цитирует белорусского лидера "Sputnik Беларусь".
Лукашенко заметил, что на самом деле это как раз "беглые оппозиционеры посылают на смерть белорусов", призывая воевать на стороне киевского режима. "Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", - подчеркнул глава белорусского государства.
Президент Белоруссии ранее неоднократно заявлял, что необходимость в проведении в стране мобилизации отсутствует.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 11:41
Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку
 
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