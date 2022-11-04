https://ria.ru/20221104/lukashenko-1829213725.html
Лукашенко рассказал о своей главной мечте
Лукашенко рассказал о своей главной мечте - РИА Новости, 04.11.2022
Лукашенко рассказал о своей главной мечте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей главной мечте. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:07
2022-11-04T14:07
2022-11-04T14:07
в мире
александр лукашенко
белоруссия
минская область
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей главной мечте.Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.
https://ria.ru/20211229/khokkey-1766021713.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, минская область
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минская область
Лукашенко рассказал о своей главной мечте
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что мечтает о том, чтобы не было войны