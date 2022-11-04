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Лукашенко рассказал о своей главной мечте - РИА Новости, 04.11.2022
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Лукашенко рассказал о своей главной мечте
Лукашенко рассказал о своей главной мечте - РИА Новости, 04.11.2022
Лукашенко рассказал о своей главной мечте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей главной мечте. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:07
2022-11-04T14:07
в мире
александр лукашенко
белоруссия
минская область
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей главной мечте.Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.
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белоруссия
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, минская область
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минская область
14:07 04.11.2022
 
Лукашенко рассказал о своей главной мечте

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что мечтает о том, чтобы не было войны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей главной мечте.
Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.
"Самая главная моя мечта – "каб не было вайны" ("чтобы не было войны" - ред.). Хочу, чтобы вы спокойно жили. Давайте будем работать и спокойно жить. Не переживайте. Все у нас образуется", - цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.
Актер Марат Башаров - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 15:49
Актер Башаров рассказал о мечте сыграть в хоккей с Лукашенко
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинская область
 
 
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