Лукашенко рассказал о своей главной мечте

"Самая главная моя мечта – "каб не было вайны" ("чтобы не было войны" - ред.). Хочу, чтобы вы спокойно жили. Давайте будем работать и спокойно жить. Не переживайте. Все у нас образуется", - цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.