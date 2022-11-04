https://ria.ru/20221104/lnr-1829196941.html

Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена

Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена - РИА Новости, 04.11.2022

Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена

Трое бойцов Народной милиции Луганской народной республики вернулись в Луганск из украинского плена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы оборонного... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:17

2022-11-04T12:17

2022-11-04T12:17

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Трое бойцов Народной милиции Луганской народной республики вернулись в Луганск из украинского плена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы оборонного ведомства республики."Трое защитников ЛНР вернулись из украинского плена", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что военные вернулись домой в рамках обмена, прошедшего в четверг.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых — из ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221103/dokumenty-1829093307.html

луганская народная республика

луганск

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение домой из плена российских военнослужащих Возвращение домой из плена российских военнослужащих 2022-11-04T12:17 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, луганск, донецкая народная республика, донбасс