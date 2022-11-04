Рейтинг@Mail.ru
Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/lnr-1829196941.html
Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена
Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена - РИА Новости, 04.11.2022
Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена
Трое бойцов Народной милиции Луганской народной республики вернулись в Луганск из украинского плена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы оборонного... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:17
2022-11-04T12:17
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
луганск
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829121420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44c8ec2b63ab5afa73b89bc8913af5f3.jpg
ЛУГАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Трое бойцов Народной милиции Луганской народной республики вернулись в Луганск из украинского плена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы оборонного ведомства республики."Трое защитников ЛНР вернулись из украинского плена", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что военные вернулись домой в рамках обмена, прошедшего в четверг.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых — из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221103/dokumenty-1829093307.html
луганская народная республика
луганск
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возвращение домой из плена российских военнослужащих
Возвращение домой из плена российских военнослужащих
2022-11-04T12:17
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829121420_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_82f768915a607684a8b206b909b9b8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, луганская народная республика, луганск, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Луганск, Донецкая Народная Республика, Донбасс
12:17 04.11.2022
 
Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена

В народной милиции ЛНР сообщили о возвращении в Луганск трех бойцов из украинского плена

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Трое бойцов Народной милиции Луганской народной республики вернулись в Луганск из украинского плена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
"Трое защитников ЛНР вернулись из украинского плена", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что военные вернулись домой в рамках обмена, прошедшего в четверг.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых — из ДНР и ЛНР.
Военный билет и паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 18:55Специальная военная операция на Украине
В ЛНР помогут вернувшимся из плена восстановить документы
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛуганская Народная РеспубликаЛуганскДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала