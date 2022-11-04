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Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена
Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена - РИА Новости, 04.11.2022
Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена
Трое бойцов Народной милиции Луганской народной республики вернулись в Луганск из украинского плена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы оборонного... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:17
2022-11-04T12:17
2022-11-04T12:17
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
луганск
донецкая народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Трое бойцов Народной милиции Луганской народной республики вернулись в Луганск из украинского плена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы оборонного ведомства республики."Трое защитников ЛНР вернулись из украинского плена", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что военные вернулись домой в рамках обмена, прошедшего в четверг.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых — из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221103/dokumenty-1829093307.html
луганская народная республика
луганск
донецкая народная республика
донбасс
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Возвращение домой из плена российских военнослужащих
Возвращение домой из плена российских военнослужащих
2022-11-04T12:17
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, луганская народная республика, луганск, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Луганск, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Трое бойцов из ЛНР вернулись в Луганск из украинского плена
В народной милиции ЛНР сообщили о возвращении в Луганск трех бойцов из украинского плена