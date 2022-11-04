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В ЛНР проверят физическое состояние вернувшихся из плена бойцов - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/lnr-1829196589.html
В ЛНР проверят физическое состояние вернувшихся из плена бойцов
В ЛНР проверят физическое состояние вернувшихся из плена бойцов - РИА Новости, 04.11.2022
В ЛНР проверят физическое состояние вернувшихся из плена бойцов
Медики Луганской Народной Республики проверят физическое и морально-психологическое состояние военных Народной милиции ЛНР, вернувшихся из украинского плена,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:12
2022-11-04T12:12
специальная военная операция на украине
денис пушилин
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
войска воздушно-космической обороны
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Медики Луганской Народной Республики проверят физическое и морально-психологическое состояние военных Народной милиции ЛНР, вернувшихся из украинского плена, сообщила журналистам представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о возвращении из плена троих военнослужащих республики."В ходе минувшего обмена пленными с Украиной наши ребята возвращены домой на территорию Луганской народной республики. Специалистами будет проведена проверка не только физического состояния, но и морально-психологического", - рассказала Нечаева.Она уточнила, что аппарат уполномоченного по правам человека оказывает всестороннюю помощь и поддержку вернувшимся из плена бойцам.Ранее минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых - из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221103/dokumenty-1829093307.html
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украина
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денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, войска воздушно-космической обороны, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Войска воздушно-космической обороны, Безопасность
12:12 04.11.2022
 
В ЛНР проверят физическое состояние вернувшихся из плена бойцов

Медики ЛНР проверят физическое и психологическое состояние вернувшихся из плена бойцов

© Фото : Луганский Информационный ЦентрМедцентр в Луганске
Медцентр в Луганске - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Луганский Информационный Центр
Медцентр в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Медики Луганской Народной Республики проверят физическое и морально-психологическое состояние военных Народной милиции ЛНР, вернувшихся из украинского плена, сообщила журналистам представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о возвращении из плена троих военнослужащих республики.
"В ходе минувшего обмена пленными с Украиной наши ребята возвращены домой на территорию Луганской народной республики. Специалистами будет проведена проверка не только физического состояния, но и морально-психологического", - рассказала Нечаева.
Она уточнила, что аппарат уполномоченного по правам человека оказывает всестороннюю помощь и поддержку вернувшимся из плена бойцам.
Ранее минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых - из ДНР и ЛНР.
Военный билет и паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 18:55Специальная военная операция на Украине
В ЛНР помогут вернувшимся из плена восстановить документы
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВойска воздушно-космической обороныБезопасность
 
 
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