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В ЛНР проверят физическое состояние вернувшихся из плена бойцов
В ЛНР проверят физическое состояние вернувшихся из плена бойцов - РИА Новости, 04.11.2022
В ЛНР проверят физическое состояние вернувшихся из плена бойцов
Медики Луганской Народной Республики проверят физическое и морально-психологическое состояние военных Народной милиции ЛНР, вернувшихся из украинского плена,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:12
2022-11-04T12:12
2022-11-04T12:12
специальная военная операция на украине
денис пушилин
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
войска воздушно-космической обороны
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Медики Луганской Народной Республики проверят физическое и морально-психологическое состояние военных Народной милиции ЛНР, вернувшихся из украинского плена, сообщила журналистам представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о возвращении из плена троих военнослужащих республики."В ходе минувшего обмена пленными с Украиной наши ребята возвращены домой на территорию Луганской народной республики. Специалистами будет проведена проверка не только физического состояния, но и морально-психологического", - рассказала Нечаева.Она уточнила, что аппарат уполномоченного по правам человека оказывает всестороннюю помощь и поддержку вернувшимся из плена бойцам.Ранее минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых - из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221103/dokumenty-1829093307.html
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денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, войска воздушно-космической обороны, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Войска воздушно-космической обороны, Безопасность
В ЛНР проверят физическое состояние вернувшихся из плена бойцов
Медики ЛНР проверят физическое и психологическое состояние вернувшихся из плена бойцов