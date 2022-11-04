https://ria.ru/20221104/lantset-1829238198.html

Источник раскрыл настоящее название дронов "Ланцет"

Источник раскрыл настоящее название дронов "Ланцет" - РИА Новости, 04.11.2022

Источник раскрыл настоящее название дронов "Ланцет"

Настоящее название барражирующих боеприпасов "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52", сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:22

2022-11-04T16:22

2022-11-04T16:22

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

беспилотник "ланцет"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Настоящее название барражирующих боеприпасов "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52", сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе."Базовая версия аппарата с боевой частью в 3 кг и двумя X-образными крыльями называется "Изделие-52", модернизированный дрон с усиленной до 5 кг боевой частью и одним X-образным крылом получил название "Изделие-51", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что "Ланцет" - это название проекта, которое сейчас неактуально, однако оно уже закрепилось как имя аппаратов для широкой публики и поэтому используется разработчиками для публичных мероприятий.Ранее в пятницу РИА Новости опубликовали подборку эксклюзивных видео с боевой работой беспилотников "Изделие-51" и "Изделие-52" в рамках специальной военной операции. В роликах, в частности, было показано, как с помощью дронов, оснащённых кумулятивной частью, поражаются поставленные Украине из США самоходные артиллерийские установки.

https://ria.ru/20221104/lantset-1829211890.html

https://ria.ru/20221104/lantset-1829204198.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия, беспилотник "ланцет"