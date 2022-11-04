Источник раскрыл настоящее название дронов "Ланцет"
Версии барражирующих боеприпасов проекта "Ланцет" называются "Изделие-51" и "Изделие-52"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников". Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Настоящее название барражирующих боеприпасов "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52", сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Базовая версия аппарата с боевой частью в 3 кг и двумя X-образными крыльями называется "Изделие-52", модернизированный дрон с усиленной до 5 кг боевой частью и одним X-образным крылом получил название "Изделие-51", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "Ланцет" - это название проекта, которое сейчас неактуально, однако оно уже закрепилось как имя аппаратов для широкой публики и поэтому используется разработчиками для публичных мероприятий.
Ранее в пятницу РИА Новости опубликовали подборку эксклюзивных видео с боевой работой беспилотников "Изделие-51" и "Изделие-52" в рамках специальной военной операции. В роликах, в частности, было показано, как с помощью дронов, оснащённых кумулятивной частью, поражаются поставленные Украине из США самоходные артиллерийские установки.