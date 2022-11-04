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Источник раскрыл настоящее название дронов "Ланцет" - РИА Новости, 04.11.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221104/lantset-1829238198.html
Источник раскрыл настоящее название дронов "Ланцет"
Источник раскрыл настоящее название дронов "Ланцет" - РИА Новости, 04.11.2022
Источник раскрыл настоящее название дронов "Ланцет"
Настоящее название барражирующих боеприпасов "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52", сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:22
2022-11-04T16:22
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
беспилотник "ланцет"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Настоящее название барражирующих боеприпасов "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52", сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе."Базовая версия аппарата с боевой частью в 3 кг и двумя X-образными крыльями называется "Изделие-52", модернизированный дрон с усиленной до 5 кг боевой частью и одним X-образным крылом получил название "Изделие-51", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что "Ланцет" - это название проекта, которое сейчас неактуально, однако оно уже закрепилось как имя аппаратов для широкой публики и поэтому используется разработчиками для публичных мероприятий.Ранее в пятницу РИА Новости опубликовали подборку эксклюзивных видео с боевой работой беспилотников "Изделие-51" и "Изделие-52" в рамках специальной военной операции. В роликах, в частности, было показано, как с помощью дронов, оснащённых кумулятивной частью, поражаются поставленные Украине из США самоходные артиллерийские установки.
https://ria.ru/20221104/lantset-1829211890.html
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безопасность, технологии, россия, беспилотник "ланцет"
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Беспилотник "Ланцет"
16:22 04.11.2022
 
Источник раскрыл настоящее название дронов "Ланцет"

Версии барражирующих боеприпасов проекта "Ланцет" называются "Изделие-51" и "Изделие-52"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников"
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет на стенде концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников". Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Настоящее название барражирующих боеприпасов "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52", сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Базовая версия аппарата с боевой частью в 3 кг и двумя X-образными крыльями называется "Изделие-52", модернизированный дрон с усиленной до 5 кг боевой частью и одним X-образным крылом получил название "Изделие-51", - рассказал собеседник агентства.
Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами Ланцет - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:02Специальная военная операция на Украине
"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении
Он уточнил, что "Ланцет" - это название проекта, которое сейчас неактуально, однако оно уже закрепилось как имя аппаратов для широкой публики и поэтому используется разработчиками для публичных мероприятий.
Ранее в пятницу РИА Новости опубликовали подборку эксклюзивных видео с боевой работой беспилотников "Изделие-51" и "Изделие-52" в рамках специальной военной операции. В роликах, в частности, было показано, как с помощью дронов, оснащённых кумулятивной частью, поражаются поставленные Украине из США самоходные артиллерийские установки.
ВС РФ Ланцетами ударили по военному катеру в акватории Днепра - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
13:13Специальная военная операция на Украине
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияБеспилотник "Ланцет"
 
 
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