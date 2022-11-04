https://ria.ru/20221104/lantset-1829211890.html
"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении
"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 04.11.2022
"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении
Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили две САУ "Paladin" США на Николаево-Криворожском направлении, видео поражения имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:02
2022-11-04T14:02
2022-11-04T14:03
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили две САУ "Paladin" США на Николаево-Криворожском направлении, видео поражения имеется в распоряжении РИА Новости.В частности, в ролике показано поражение двух украинских самоходных артиллерийских установок, поставленных из США.Демонстрируется, как одна из гаубиц ведёт огонь, затем переезжает в укрытие, где ее настигнет "Ланцет". Кумулятивная часть дрона пробивает самоходку на вылет, виден дым от внутреннего возгорания.Вторая самоходка после попадания "Ланцета" загорается, из люков башни вырывается огонь. Затем следует взрыв боекомплекта. Видно, как разбегается боевой расчёт САУ.Также в видеороликах показано уничтожение украинской РЛС.
https://ria.ru/20221104/lantset-1829204198.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет"
Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет"
2022-11-04T14:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:02 04.11.2022 (обновлено: 14:03 04.11.2022)
"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении
"Ланцеты" уничтожили две американские САУ "Paladin" на Николаево-Криворожском направлении
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили две САУ "Paladin" США на Николаево-Криворожском направлении, видео поражения имеется в распоряжении РИА Новости.
В частности, в ролике показано поражение двух украинских самоходных артиллерийских установок, поставленных из США.
Демонстрируется, как одна из гаубиц ведёт огонь, затем переезжает в укрытие, где ее настигнет "Ланцет". Кумулятивная часть дрона пробивает самоходку на вылет, виден дым от внутреннего возгорания.
Вторая самоходка после попадания "Ланцета" загорается, из люков башни вырывается огонь. Затем следует взрыв боекомплекта. Видно, как разбегается боевой расчёт САУ.
Также в видеороликах показано уничтожение украинской РЛС.