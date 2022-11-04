https://ria.ru/20221104/lantset-1829211890.html

"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении

"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 04.11.2022

"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении

Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили две САУ "Paladin" США на Николаево-Криворожском направлении, видео поражения имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:02

2022-11-04T14:02

2022-11-04T14:03

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили две САУ "Paladin" США на Николаево-Криворожском направлении, видео поражения имеется в распоряжении РИА Новости.В частности, в ролике показано поражение двух украинских самоходных артиллерийских установок, поставленных из США.Демонстрируется, как одна из гаубиц ведёт огонь, затем переезжает в укрытие, где ее настигнет "Ланцет". Кумулятивная часть дрона пробивает самоходку на вылет, виден дым от внутреннего возгорания.Вторая самоходка после попадания "Ланцета" загорается, из люков башни вырывается огонь. Затем следует взрыв боекомплекта. Видно, как разбегается боевой расчёт САУ.Также в видеороликах показано уничтожение украинской РЛС.

https://ria.ru/20221104/lantset-1829204198.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет" Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет" 2022-11-04T14:02 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф