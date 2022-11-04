Рейтинг@Mail.ru
"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/lantset-1829211890.html
"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении
"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 04.11.2022
"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении
Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили две САУ "Paladin" США на Николаево-Криворожском направлении, видео поражения имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:02
2022-11-04T14:03
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829209774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_889ee9002e6caea9836f4060b4e4ae21.jpg
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили две САУ "Paladin" США на Николаево-Криворожском направлении, видео поражения имеется в распоряжении РИА Новости.В частности, в ролике показано поражение двух украинских самоходных артиллерийских установок, поставленных из США.Демонстрируется, как одна из гаубиц ведёт огонь, затем переезжает в укрытие, где ее настигнет "Ланцет". Кумулятивная часть дрона пробивает самоходку на вылет, виден дым от внутреннего возгорания.Вторая самоходка после попадания "Ланцета" загорается, из люков башни вырывается огонь. Затем следует взрыв боекомплекта. Видно, как разбегается боевой расчёт САУ.Также в видеороликах показано уничтожение украинской РЛС.
https://ria.ru/20221104/lantset-1829204198.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет"
Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет"
2022-11-04T14:02
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829209774_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c0ceb799598a2e40ed7262b7f3d77d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:02 04.11.2022 (обновлено: 14:03 04.11.2022)
 
"Ланцеты" уничтожили самоходки США на Николаево-Криворожском направлении

"Ланцеты" уничтожили две американские САУ "Paladin" на Николаево-Криворожском направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили две САУ "Paladin" США на Николаево-Криворожском направлении, видео поражения имеется в распоряжении РИА Новости.
В частности, в ролике показано поражение двух украинских самоходных артиллерийских установок, поставленных из США.
Демонстрируется, как одна из гаубиц ведёт огонь, затем переезжает в укрытие, где ее настигнет "Ланцет". Кумулятивная часть дрона пробивает самоходку на вылет, виден дым от внутреннего возгорания.
Вторая самоходка после попадания "Ланцета" загорается, из люков башни вырывается огонь. Затем следует взрыв боекомплекта. Видно, как разбегается боевой расчёт САУ.
Также в видеороликах показано уничтожение украинской РЛС.
ВС РФ Ланцетами ударили по военному катеру в акватории Днепра - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
13:13Специальная военная операция на Украине
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала