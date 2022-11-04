https://ria.ru/20221104/lantset-1829204198.html
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео - РИА Новости, 04.11.2022
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео
В распоряжении РИА Новости оказались эксклюзивные кадры поражения украинского военного катера российским дроном-камикадзе "Ланцет". РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:13
2022-11-04T13:13
2022-11-04T20:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались эксклюзивные кадры поражения украинского военного катера российским дроном-камикадзе "Ланцет".На записи можно видеть катер ВМC Украины в акватории Днепра. Съемка велась с разведывательного беспилотника. Затем виден модернизированный дрон-камикадзе, точно попадающий в катер, после чего тот начинает дымиться.Барражирующий боеприпас "Ланцет" разработан компанией Zala Aero (входит в концерн "Калашников"). У базовой версии два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж, она может нести боевую часть в три килограмма. Максимальная скорость дрона — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров.Модернизированный "Ланцет" получил новую аэродинамику — у него одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. Кроме того, стала более мощной боевая часть — пять килограммов — и увеличился радиус действия.
https://ria.ru/20221020/drony-1825294989.html
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ВС РФ "Ланцетами" ударили по военному катеру в акватории Днепра
В распоряжении РИА Новости оказались эксклюзивные кадры поражения Вооруженными силами РФ украинского военного катера в акватории Днепра барражирующими боеприпасами "Ланцет"
2022-11-04T13:13
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
13:13 04.11.2022 (обновлено: 20:05 04.11.2022)
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео
ВС России уничтожили украинский военный катер дроном-камикадзе "Ланцет" в акватории Днепра