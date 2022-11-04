Рейтинг@Mail.ru
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/lantset-1829204198.html
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео - РИА Новости, 04.11.2022
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео
В распоряжении РИА Новости оказались эксклюзивные кадры поражения украинского военного катера российским дроном-камикадзе "Ланцет". РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:13
2022-11-04T20:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829204061_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dec891960a348468d310142ca5096ea3.jpg
ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались эксклюзивные кадры поражения украинского военного катера российским дроном-камикадзе "Ланцет".На записи можно видеть катер ВМC Украины в акватории Днепра. Съемка велась с разведывательного беспилотника. Затем виден модернизированный дрон-камикадзе, точно попадающий в катер, после чего тот начинает дымиться.Барражирующий боеприпас "Ланцет" разработан компанией Zala Aero (входит в концерн "Калашников"). У базовой версии два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж, она может нести боевую часть в три килограмма. Максимальная скорость дрона — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров.Модернизированный "Ланцет" получил новую аэродинамику — у него одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. Кроме того, стала более мощной боевая часть — пять килограммов — и увеличился радиус действия.
https://ria.ru/20221020/drony-1825294989.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВС РФ "Ланцетами" ударили по военному катеру в акватории Днепра
В распоряжении РИА Новости оказались эксклюзивные кадры поражения Вооруженными силами РФ украинского военного катера в акватории Днепра барражирующими боеприпасами "Ланцет"
2022-11-04T13:13
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829204061_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ec5b24c74e084bdd264e6ce17924927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
13:13 04.11.2022 (обновлено: 20:05 04.11.2022)
 
Уничтожение украинского военного катера "Ланцетом" показали на видео

ВС России уничтожили украинский военный катер дроном-камикадзе "Ланцет" в акватории Днепра

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались эксклюзивные кадры поражения украинского военного катера российским дроном-камикадзе "Ланцет".
На записи можно видеть катер ВМC Украины в акватории Днепра. Съемка велась с разведывательного беспилотника. Затем виден модернизированный дрон-камикадзе, точно попадающий в катер, после чего тот начинает дымиться.
Барражирующий боеприпас "Ланцет" разработан компанией Zala Aero (входит в концерн "Калашников"). У базовой версии два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж, она может нести боевую часть в три килограмма. Максимальная скорость дрона — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров.

Модернизированный "Ланцет" получил новую аэродинамику — у него одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. Кроме того, стала более мощной боевая часть — пять килограммов — и увеличился радиус действия.
Кадры ударов дрона-камикадзе Ланцет по военным целям на николаево-криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 11:02Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало поражение украинской техники дронами-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала