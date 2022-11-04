17:55 04.11.2022 (обновлено: 20:10 04.11.2022)
В США предупредили Украину о катастрофическом провале при нападении на Крым
Hill: если Украина попытается напасть на Крым, ее ждет катастрофический провал
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Решение организовать нападение на Крым обернется для Украины катастрофическими последствиями, сообщил Hill.
"Полномасштабное наземное нападение Украины на Крым может быть очень рискованным. <…> У нее не хватает вертолетов и других десантных средств. Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала", — подчеркивается в публикации.
В статье отмечается, что Киев уже пытался нападать на крымские объекты, организовав взрыв на Крымском мосту и атаковав беспилотниками корабли в Севастополе. Но, по мнению авторов, попытка украинских властей захватить Крым привела бы к гораздо более серьезным последствиям и обернулась бы провалом для Зеленского.
Подчеркивается, что полуостров соединен с материком сильно защищенной полосой земли, а российская армия может легко провести инженерные работы, способные блокировать сухопутную кампанию.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.