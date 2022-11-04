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В США указали на ошибку Байдена, которая ставит его перед трудным выбором - РИА Новости, 04.11.2022
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В США указали на ошибку Байдена, которая ставит его перед трудным выбором
В США указали на ошибку Байдена, которая ставит его перед трудным выбором - РИА Новости, 04.11.2022
В США указали на ошибку Байдена, которая ставит его перед трудным выбором
США рискуют повторить судьбу Европы из-за нежелания президента Джо Байдена менять энергетическую политику, написал обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T07:15
2022-11-04T07:15
джо байден
европа
сша
цены на нефть
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США рискуют повторить судьбу Европы из-за нежелания президента Джо Байдена менять энергетическую политику, написал обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер.Автор публикации добавил, что проводимая Соединенными Штатами и Европой политика, ограничивающая разработку месторождений нефти, газа и угля, провоцирует рост цен на энергоносители и ведет к полномасштабным кризисам.По его мнению, европейские политики проигнорировали спрос граждан на доступное топливо, выбрав вместо этого "зеленую энергетику".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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джо байден, европа, сша, цены на нефть, в мире, евросоюз
Джо Байден, Европа, США, Цены на нефть, В мире, Евросоюз
07:15 04.11.2022
 
В США указали на ошибку Байдена, которая ставит его перед трудным выбором

Обозреватель 19FortyFive Спенсер: США рискуют повторить судьбу Европы из-за ошибки Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США рискуют повторить судьбу Европы из-за нежелания президента Джо Байдена менять энергетическую политику, написал обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер.

"Стремительный рост цен на энергоносители. Нормирование распределения топлива. Деиндустриализация. Вот что сейчас происходит в Европе. И если президент Джо Байден не изменит свою энергетическую политику, мы скоро столкнемся с теми же проблемами", — отметил журналист.

Автор публикации добавил, что проводимая Соединенными Штатами и Европой политика, ограничивающая разработку месторождений нефти, газа и угля, провоцирует рост цен на энергоносители и ведет к полномасштабным кризисам.
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По его мнению, европейские политики проигнорировали спрос граждан на доступное топливо, выбрав вместо этого "зеленую энергетику".

"Энергетические проблемы в Европе связаны не с доступом к недорогой, надежной и экологически чистой энергии, а с проталкиванием нереалистичных вариантов политики в этой сфере. Европейским семьям и предприятиям приходится платить высокую цену за эти неверные решения. Президент Байден ведет Америку по тому же самому, ошибочному пути. Если он не изменит курс, мы окажемся в таком же, к сожалению, затруднительном положении", — резюмировал он.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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