В США указали на ошибку Байдена, которая ставит его перед трудным выбором
Обозреватель 19FortyFive Спенсер: США рискуют повторить судьбу Европы из-за ошибки Байдена
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США рискуют повторить судьбу Европы из-за нежелания президента Джо Байдена менять энергетическую политику, написал обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер.
"Стремительный рост цен на энергоносители. Нормирование распределения топлива. Деиндустриализация. Вот что сейчас происходит в Европе. И если президент Джо Байден не изменит свою энергетическую политику, мы скоро столкнемся с теми же проблемами", — отметил журналист.
Автор публикации добавил, что проводимая Соединенными Штатами и Европой политика, ограничивающая разработку месторождений нефти, газа и угля, провоцирует рост цен на энергоносители и ведет к полномасштабным кризисам.
По его мнению, европейские политики проигнорировали спрос граждан на доступное топливо, выбрав вместо этого "зеленую энергетику".
"Энергетические проблемы в Европе связаны не с доступом к недорогой, надежной и экологически чистой энергии, а с проталкиванием нереалистичных вариантов политики в этой сфере. Европейским семьям и предприятиям приходится платить высокую цену за эти неверные решения. Президент Байден ведет Америку по тому же самому, ошибочному пути. Если он не изменит курс, мы окажемся в таком же, к сожалению, затруднительном положении", — резюмировал он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.