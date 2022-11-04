https://ria.ru/20221104/krizis-1829162890.html

В США указали на ошибку Байдена, которая ставит его перед трудным выбором

В США указали на ошибку Байдена, которая ставит его перед трудным выбором - РИА Новости, 04.11.2022

В США указали на ошибку Байдена, которая ставит его перед трудным выбором

США рискуют повторить судьбу Европы из-за нежелания президента Джо Байдена менять энергетическую политику, написал обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T07:15

2022-11-04T07:15

2022-11-04T07:15

джо байден

европа

сша

цены на нефть

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США рискуют повторить судьбу Европы из-за нежелания президента Джо Байдена менять энергетическую политику, написал обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер.Автор публикации добавил, что проводимая Соединенными Штатами и Европой политика, ограничивающая разработку месторождений нефти, газа и угля, провоцирует рост цен на энергоносители и ведет к полномасштабным кризисам.По его мнению, европейские политики проигнорировали спрос граждан на доступное топливо, выбрав вместо этого "зеленую энергетику".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221103/eksport-1829075368.html

https://ria.ru/20221103/inflyatsiya-1828931736.html

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

джо байден, европа, сша, цены на нефть, в мире, евросоюз