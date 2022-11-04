https://ria.ru/20221104/koronavirus-1829187284.html
За сутки в Подмосковье госпитализировали 50 человек с COVID-19
За сутки в Подмосковье госпитализировали 50 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2022
За сутки в Подмосковье госпитализировали 50 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлены 211 случаев COVID-19, госпитализированы 50 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:21
2022-11-04T11:21
2022-11-04T11:21
распространение коронавируса
здоровье - общество
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коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 211 случаев COVID-19, госпитализированы 50 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 211, госпитализированы 50 человек, выздоровели 386 человека за сутки", - говорится в сводке по регионам.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Общество
За сутки в Подмосковье госпитализировали 50 человек с COVID-19
За сутки в Подмосковье выявили 211 новых случаев COVID-19