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Ледовый комплекс "Хохлома-арена" открыли в нижегородском поселке Ковернино

Ледовый комплекс "Хохлома-арена" открыли в нижегородском поселке Ковернино - РИА Новости, 04.11.2022

Ледовый комплекс "Хохлома-арена" открыли в нижегородском поселке Ковернино

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт работе ледового комплекса "Хохлома-арена" в Ковернинском муниципальном округе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:41

2022-11-04T19:41

2022-11-04T19:41

нижегородская область

глеб никитин

валерий харламов

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт работе ледового комплекса "Хохлома-арена" в Ковернинском муниципальном округе, сообщила пресс-служба правительства региона.Площадь нового здания – почти 5 тысяч квадратных метров. В нем расположились ледовая арена олимпийского стандарта, трибуны на 140 зрителей, раздевалки, тренерская и судейская, прокат коньков, тренажерный зал и другие помещения, обеспечивающие полноценную работу комплекса. В здании обеспечен удобный доступ для маломобильных групп населения."Очень символично, что именно сегодня, в День народного единства, на ковернинской земле открывается ледовый комплекс. Спорт объединяет людей. Тем более хоккей - это один из самых любимых нижегородских видов спорта. Крайне важно создание качественной инфраструктуры для его развития. Возможности для роста должны быть не только в центре, но и в районах области. В планах – сделать "Хохлома-арену" основной базой по развитию хоккея сразу нескольких северных районов. Рассчитываю, что здесь будут готовиться кадры для пополнения нашей основной команды, ставку делаем именно на свои кадры", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона рассказал, что "фишка" ледового комплекса - уникальный музей "Эволюция хоккея", где собрана коллекция более чем из 300 именных экспонатов, начиная с пятидесятых годов 20 века. Есть даже коньки Валерия Харламова.Стоимость строительства спортивного объекта составила 372,3 миллиона рублей, более 260 миллионов рублей из которых – федеральные средства. Благодаря реализации проекта создано 61 новое рабочее место. На "Хохлома-арене" планируется проводить тренировки по ледовым видам спорта, а также массовые катания на коньках.

нижегородская область

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глеб никитин, валерий харламов, нижегородская область, общество