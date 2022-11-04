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Комитет ГА ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 04.11.2022
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Комитет ГА ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Комитет ГА ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 04.11.2022
Комитет ГА ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против голосовала 51 страна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:48
2022-11-04T20:18
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ООН, 4 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против голосовала 51 страна, передает корреспондент РИА Новости.За документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 106 стран, воздержались 15. Против — 51 страна.Эта резолюция принимается Генассамблеей ООН ежегодно. Она должна одобрить проект после того, как его поддержит третий комитет. Голосование по этому вопросу состоится позднее — обычно это происходит в декабре.Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики во время обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
https://ria.ru/20221030/germaniya-1827884244.html
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оон, в мире
ООН, В мире
18:48 04.11.2022 (обновлено: 20:18 04.11.2022)
 
Комитет ГА ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет ГА ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 4 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против голосовала 51 страна, передает корреспондент РИА Новости.
За документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 106 стран, воздержались 15. Против — 51 страна.
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Эта резолюция принимается Генассамблеей ООН ежегодно. Она должна одобрить проект после того, как его поддержит третий комитет. Голосование по этому вопросу состоится позднее — обычно это происходит в декабре.
Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Авторы документа осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики во время обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
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