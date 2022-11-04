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Командир из отряда "Крым" сообщил об украинских военных "под препаратами" - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/komandir-1829157028.html
Командир из отряда "Крым" сообщил об украинских военных "под препаратами"
Командир из отряда "Крым" сообщил об украинских военных "под препаратами" - РИА Новости, 04.11.2022
Командир из отряда "Крым" сообщил об украинских военных "под препаратами"
Украинских диверсантов отправляют на задание, скорее всего, под воздействием наркотических препаратов, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T04:08
2022-11-04T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 4 ноя — РИА Новости. Украинских диверсантов отправляют на задание, скорее всего, под воздействием наркотических препаратов, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений штурмового отряда "Крым" с позывным Бонд."У них фармацевтика работает: они днем идут напрямую, напролом, видимо под какими-то препаратами &lt;…&gt; Или их там командование так подталкивает на выполнение задач. Не может адекватный человек, который переживает за свою жизнь, такие шаги делать", — сказал он.По мнению собеседника агентства, так украинское командование бросает своих солдат прямо под артиллерийский огонь.Он добавил, что после обнаружения противника квадрат берут под контроль. Днем используют БПЛА, ночью — приборы ночного видения и тепловизоры. Корреспонденту РИА Новости удалось провести ночную съемку через такие приборы — на кадрах видны украинские позиции.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221019/vsu-1825017325.html
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Боец отряда "Крым" предположил, что солдатам ВСУ дают наркотики
Боец отряда "Крым" предположил, что солдатам ВСУ дают наркотики
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в мире, владимир путин, украина, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Запорожская область
04:08 04.11.2022 (обновлено: 11:03 04.11.2022)
 
Командир из отряда "Крым" сообщил об украинских военных "под препаратами"

Командир из отряда "Крым": диверсанты ВСУ идут на задания под воздействием наркотиков

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 4 ноя — РИА Новости. Украинских диверсантов отправляют на задание, скорее всего, под воздействием наркотических препаратов, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений штурмового отряда "Крым" с позывным Бонд.
"У них фармацевтика работает: они днем идут напрямую, напролом, видимо под какими-то препаратами <…> Или их там командование так подталкивает на выполнение задач. Не может адекватный человек, который переживает за свою жизнь, такие шаги делать", — сказал он.
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По мнению собеседника агентства, так украинское командование бросает своих солдат прямо под артиллерийский огонь.

"Беспилотник видит группу, выходящую из лесополосы, ее накрывают артиллерией, они (украинские военные. — Прим. ред.) там врассыпную, и вечером эта же группа, которые остались в живых, в лесополосе, опять пытается прорваться и опять ее накрывают", — сказал Бонд.

Он добавил, что после обнаружения противника квадрат берут под контроль. Днем используют БПЛА, ночью — приборы ночного видения и тепловизоры. Корреспонденту РИА Новости удалось провести ночную съемку через такие приборы — на кадрах видны украинские позиции.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияЗапорожская область
 
 
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