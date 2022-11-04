https://ria.ru/20221104/kofein-1829146161.html
Диетолог назвала максимально допустимое количество кофеина в рационе
Диетолог назвала максимально допустимое количество кофеина в рационе - РИА Новости, 04.11.2022
Диетолог назвала максимально допустимое количество кофеина в рационе
В холодный сезон количество кофе и чая в рационе россиян увеличивается. Как не переборщить с кофеином и чем можно заменить привычные теплые напитки, объяснила в РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T02:16
2022-11-04T02:16
2022-11-04T02:16
общество
наталья нефедова
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В холодный сезон количество кофе и чая в рационе россиян увеличивается. Как не переборщить с кофеином и чем можно заменить привычные теплые напитки, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.Поздней осенью многие люди начинают чаще пить чай и кофе, чтобы взбодриться и ощутить согревающий эффект этих напитков, однако превышать суточную норму потребления кофеина не стоит, отметила эксперт.Избыток кофеина в рационе может приводить к учащенному сердцебиению, повышению артериального давления, нервозности, нарушениям сна и усилению изжоги, предупредила Нефедова. Некоторым людям следует особенно осторожно относиться к напиткам, содержащим это вещество, полагает она."Количество кофеина важно для людей, которые к нему чувствительны: выпивая много кофе или чая, они могут ощущать усиление сердцебиения. Это важно и для тех, кто страдает гипертонией, потому что кофеин может приводить к повышению давления. Беременным не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день", — сказала Нефедова.Диетолог назвала напитки, которые, по ее мнению, могут частично заменить в рационе кофе и чай."Альтернативой могут быть, например, ромашковый или мятный чай. Это безобидные травяные напитки, в которые всегда можно добавить яблоко и корицу, чтобы сделать их интереснее", — посоветовала эксперт.
https://ria.ru/20221024/kofe-1826151381.html
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общество, наталья нефедова, россия
Общество, Наталья Нефедова, Россия
Диетолог назвала максимально допустимое количество кофеина в рационе
Диетолог Нефедова посоветовала пить не более четырех чашек кофе в день
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
В холодный сезон количество кофе и чая в рационе россиян увеличивается. Как не переборщить с кофеином и чем можно заменить привычные теплые напитки, объяснила в интервью
радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.
Поздней осенью многие люди начинают чаще пить чай и кофе, чтобы взбодриться и ощутить согревающий эффект этих напитков, однако превышать суточную норму потребления кофеина не стоит, отметила эксперт.
"Норма кофеина — 400 миллиграммов в день. В чашке кофе примерно 95 миллиграммов, в чае намного меньше кофеина: от 10 до 20 миллиграммов. Многое зависит от крепости напитка и размера чашки", — добавила Нефедова.
Избыток кофеина в рационе может приводить к учащенному сердцебиению, повышению артериального давления, нервозности, нарушениям сна и усилению изжоги, предупредила Нефедова. Некоторым людям следует особенно осторожно относиться к напиткам, содержащим это вещество, полагает она.
"Количество кофеина важно для людей, которые к нему чувствительны: выпивая много кофе или чая, они могут ощущать усиление сердцебиения. Это важно и для тех, кто страдает гипертонией, потому что кофеин может приводить к повышению давления. Беременным не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день", — сказала Нефедова.
Диетолог назвала напитки, которые, по ее мнению, могут частично заменить в рационе кофе и чай.
"Альтернативой могут быть, например, ромашковый или мятный чай. Это безобидные травяные напитки, в которые всегда можно добавить яблоко и корицу, чтобы сделать их интереснее", — посоветовала эксперт.