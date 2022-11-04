https://ria.ru/20221104/kofein-1829146161.html

Диетолог назвала максимально допустимое количество кофеина в рационе

Диетолог назвала максимально допустимое количество кофеина в рационе - РИА Новости, 04.11.2022

Диетолог назвала максимально допустимое количество кофеина в рационе

В холодный сезон количество кофе и чая в рационе россиян увеличивается. Как не переборщить с кофеином и чем можно заменить привычные теплые напитки, объяснила в РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T02:16

2022-11-04T02:16

2022-11-04T02:16

общество

наталья нефедова

россия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В холодный сезон количество кофе и чая в рационе россиян увеличивается. Как не переборщить с кофеином и чем можно заменить привычные теплые напитки, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.Поздней осенью многие люди начинают чаще пить чай и кофе, чтобы взбодриться и ощутить согревающий эффект этих напитков, однако превышать суточную норму потребления кофеина не стоит, отметила эксперт.Избыток кофеина в рационе может приводить к учащенному сердцебиению, повышению артериального давления, нервозности, нарушениям сна и усилению изжоги, предупредила Нефедова. Некоторым людям следует особенно осторожно относиться к напиткам, содержащим это вещество, полагает она."Количество кофеина важно для людей, которые к нему чувствительны: выпивая много кофе или чая, они могут ощущать усиление сердцебиения. Это важно и для тех, кто страдает гипертонией, потому что кофеин может приводить к повышению давления. Беременным не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день", — сказала Нефедова.Диетолог назвала напитки, которые, по ее мнению, могут частично заменить в рационе кофе и чай."Альтернативой могут быть, например, ромашковый или мятный чай. Это безобидные травяные напитки, в которые всегда можно добавить яблоко и корицу, чтобы сделать их интереснее", — посоветовала эксперт.

https://ria.ru/20221024/kofe-1826151381.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/napitok-1817849023.html

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общество, наталья нефедова, россия