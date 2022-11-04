В Нижнем Новгороде появится первый региональный центр реставрации книг
Первый региональный центр реставрации книг откроют в Нижнем Новгороде в декабре
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили подготовку центра консервации и реставрации книг к открытию
Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили подготовку центра консервации и реставрации книг к открытию
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя – РИА Новости. Первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в декабре в Нижегородской областной научной библиотеке имени Ленина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили подготовку центра к открытию.
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФПервый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в декабре в Нижнем Новгороде
Первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в декабре в Нижнем Новгороде
"К 2030 году по стране планируется запустить в работу более 40 реставрационных центров. Министр культуры России подчеркнула, что свыше 3 миллионов редких книг требуют срочной реставрации. Около 800 тысяч из них находятся в Нижнем Новгороде, поэтому именно здесь было принято решение открыть первый такой центр", - говорится в сообщении.
Любимова отметила, что, создавая сеть региональных центров консервации и реставрации, Минкультуры РФ дает единые методики, готовит специалистов и оснащает библиотеки оборудованием.
В Нижнем Новгороде реставрационный центр разместится в главном здании областной научной библиотеки имени Ленина. Для центра в правом крыле цокольного этажа здания выделено пространство площадью 300 квадратных метров с отдельным служебным входом и входом для посетителей. В центре предусмотрена реставрационная мастерская для переплетных работ, мастерская для книг и графики со своей лабораторией, помещение под дезинфекционные работы. Обучение по соответствующим программам повышения квалификации на базе Российской государственной библиотеки уже прошли семь специалистов Нижегородской областной научной библиотеки, еще шесть новых специалистов обучат в следующем году.
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФПервый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в декабре в Нижнем Новгороде
Первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в декабре в Нижнем Новгороде
"Благодаря поддержке министерства культуры России было принято решение увеличить штатную численность реставраторов, провести в Ленинской библиотеке капитальный ремонт для размещения Центра консервации и реставрации. Сюда поступит замечательное оборудование. Центр станет одним из крупнейших в стране, он не только будет работать для нужд Нижегородской области, но и сможет делиться опытом, практиками с другими регионами. Сохранению и восстановлению исторической среды, исторических памятников мы уделяем особое внимание. И запуск центра станет важным элементом этой работы", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Центры консервации и реставрации книг создаются на основании соглашений с Российской государственной библиотекой и центральными библиотеками регионов. Координировать работу сети центров будет Федеральный центр консервации и реставрации, созданный на базе Российской государственной библиотеки. Первые центры планируется открыть в 2022 году в двух пилотных регионах – в Нижегородской и Рязанской областях.