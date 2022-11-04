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Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР, сообщило посольство - РИА Новости, 04.11.2022
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Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР, сообщило посольство
Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР, сообщило посольство - РИА Новости, 04.11.2022
Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР, сообщило посольство
Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КДНР, но сотрудничество между странами должно вестись с учетом резолюций Совета Безопасности ООН, заявили РИА... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T06:50
2022-11-04T13:11
технологии
россия
пхеньян
совет безопасности оон
оон
экономика
кндр (северная корея)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КДНР, но сотрудничество между странами должно вестись с учетом резолюций Совета Безопасности ООН, заявили РИА Новости в российском посольстве в Пхеньяне.В дипмиссии подчеркнули, что речь идет даже не о начале сотрудничества с Северной Кореей в области импорта одежды, а о его восстановлении."В 1980-90-х годах государства активно взаимодействовали в этом направлении. На условиях российского давальческого сырья (исходный, сырьевой продукт, передаваемый заказчиком продукции ее изготовителю с целью переработки в готовую продукцию, оплачиваемую заказчиком. — Прим. ред.) десятки предприятий Северной Кореи поставляли изделия легкой промышленности на суммы более 300 миллионов рублей в год", — напомнили в российском посольстве.Собеседники агентства отметили, что вопрос дистрибуции товара из КНДР на территории России должен решаться непосредственно участниками этого процесса."Задача посольства состоит в том, чтобы все эти связи соответствовали правовым условиям, выдвинутым резолюциями СБ ООН", — добавили в дипмиссии.В КНДР ранее впервые в истории страны открылась выставка моды "Женская одежда 2022", где представили широкий ассортимент товаров – платья, юбки, блузки, пальто, куртки, головные уборы, обувь, косметику. Продукцию, как отметило посольство РФ в Пхеньяне, показали предприятия столицы и всех провинций КНДР. "Убедились в том, что легкая промышленность республики обладает высоким производственным потенциалом, корейцы умеют делать высококачественную современную одежду, удовлетворяющую самым взыскательным вкусам", - отмечает дипмиссия на своей странице в соцсетях.В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт из КНДР, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы. Между тем ранее эксперты отмечали, что, так как ДНР и ЛНР не признаны большей частью стран — членов ООН, то на них может не распространяться действие данной резолюции.
https://ria.ru/20221028/kndr-1827394113.html
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россия
пхеньян
кндр (северная корея)
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технологии, россия, пхеньян, совет безопасности оон, оон, экономика, кндр (северная корея), донецкая народная республика
Технологии, Россия, Пхеньян, Совет Безопасности ООН, ООН, Экономика, КНДР (Северная Корея), Донецкая Народная Республика
06:50 04.11.2022 (обновлено: 13:11 04.11.2022)
 
Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР, сообщило посольство

Посольство в Пхеньяне заявило о заинтересованности России в импорте одежды и обуви из КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КДНР, но сотрудничество между странами должно вестись с учетом резолюций Совета Безопасности ООН, заявили РИА Новости в российском посольстве в Пхеньяне.

"Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров", — сообщили собеседники агентства.

В дипмиссии подчеркнули, что речь идет даже не о начале сотрудничества с Северной Кореей в области импорта одежды, а о его восстановлении.
"В 1980-90-х годах государства активно взаимодействовали в этом направлении. На условиях российского давальческого сырья (исходный, сырьевой продукт, передаваемый заказчиком продукции ее изготовителю с целью переработки в готовую продукцию, оплачиваемую заказчиком. — Прим. ред.) десятки предприятий Северной Кореи поставляли изделия легкой промышленности на суммы более 300 миллионов рублей в год", — напомнили в российском посольстве.
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Собеседники агентства отметили, что вопрос дистрибуции товара из КНДР на территории России должен решаться непосредственно участниками этого процесса.
"Задача посольства состоит в том, чтобы все эти связи соответствовали правовым условиям, выдвинутым резолюциями СБ ООН", — добавили в дипмиссии.
В КНДР ранее впервые в истории страны открылась выставка моды "Женская одежда 2022", где представили широкий ассортимент товаров – платья, юбки, блузки, пальто, куртки, головные уборы, обувь, косметику. Продукцию, как отметило посольство РФ в Пхеньяне, показали предприятия столицы и всех провинций КНДР. "Убедились в том, что легкая промышленность республики обладает высоким производственным потенциалом, корейцы умеют делать высококачественную современную одежду, удовлетворяющую самым взыскательным вкусам", - отмечает дипмиссия на своей странице в соцсетях.
В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт из КНДР, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы. Между тем ранее эксперты отмечали, что, так как ДНР и ЛНР не признаны большей частью стран — членов ООН, то на них может не распространяться действие данной резолюции.
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