США надеются, что Россия и Китай смогут повлиять на КНДР, сообщили СМИ
Рейтер: США надеются, что Россия и Китай убедит КНДР не возобновлять ядерные испытания
© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США надеются, что Россия и Китай используют свое влияние, чтобы убедить КНДР не возобновлять ядерные испытания, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Собеседник агентства заявил, что хотя возможные сроки ядерных испытаний в КНДР неизвестны, американская сторона обладает "высокой степенью уверенности" в том, что Пхеньян уже провел подготовительную работу для этого.
"Китай и Россия уже давно выступают против ядерной программы КНДР. Поэтому... мы считаем и, конечно, ожидаем, что они будут использовать свое влияние, чтобы заставить КНДР не проводить ядерные испытания", - сказал чиновник.
КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2012 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. С конца 2017 года Пхеньян придерживается добровольного моратория на ядерные испытания. В последние годы западные и южнокорейские СМИ не раз сообщали о признаках того, что КНДР поддерживает в рабочем состоянии приостановленные ядерные полигоны, ведет деятельность по обогащению урана и даже, возможно, восстанавливает и совершенствует демонтированные ядерные объекты.