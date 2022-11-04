https://ria.ru/20221104/kndr-1829154283.html

США надеются, что Россия и Китай смогут повлиять на КНДР, сообщили СМИ

США надеются, что Россия и Китай смогут повлиять на КНДР, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2022

США надеются, что Россия и Китай смогут повлиять на КНДР, сообщили СМИ

США надеются, что Россия и Китай используют свое влияние, чтобы убедить КНДР не возобновлять ядерные испытания, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T02:52

2022-11-04T02:52

2022-11-04T02:52

в мире

россия

пхеньян

сша

кндр (северная корея)

китай

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США надеются, что Россия и Китай используют свое влияние, чтобы убедить КНДР не возобновлять ядерные испытания, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.Собеседник агентства заявил, что хотя возможные сроки ядерных испытаний в КНДР неизвестны, американская сторона обладает "высокой степенью уверенности" в том, что Пхеньян уже провел подготовительную работу для этого.КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2012 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. С конца 2017 года Пхеньян придерживается добровольного моратория на ядерные испытания. В последние годы западные и южнокорейские СМИ не раз сообщали о признаках того, что КНДР поддерживает в рабочем состоянии приостановленные ядерные полигоны, ведет деятельность по обогащению урана и даже, возможно, восстанавливает и совершенствует демонтированные ядерные объекты.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html

россия

пхеньян

сша

кндр (северная корея)

китай

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в мире, россия, пхеньян, сша, кндр (северная корея), китай