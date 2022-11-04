https://ria.ru/20221104/klaster-1829291192.html

Запорожская область готовит проект туристического кластера на Азовском море

Запорожская область готовит проект туристического кластера на Азовском море - РИА Новости, 05.11.2022

Запорожская область готовит проект туристического кластера на Азовском море

Проект первого туристического кластера "Спортивная коса Федотова" разрабатывается в Запорожской области, сообщил журналистам министр культуры, спорта и туризма... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-04T22:32

2022-11-04T22:32

2022-11-05T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Проект первого туристического кластера "Спортивная коса Федотова" разрабатывается в Запорожской области, сообщил журналистам министр культуры, спорта и туризма региона Радик Исякаев."Готовим проект создания туристического кластера "Спортивная коса Федотова". Обсуждаем и готовим проект с Минспорта России и при поддержке Республики Крым", - сказал Исякаев.Федотова коса - намывная коса, расположена на Азовском море в Запорожской области.

https://ria.ru/20221104/puteshestviya-1828688627.html

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запорожская область, россия, азовское море, туризм, новости - туризм