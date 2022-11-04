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Запорожская область готовит проект туристического кластера на Азовском море - РИА Новости, 05.11.2022
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Туризм
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Запорожская область готовит проект туристического кластера на Азовском море
Запорожская область готовит проект туристического кластера на Азовском море - РИА Новости, 05.11.2022
Запорожская область готовит проект туристического кластера на Азовском море
Проект первого туристического кластера "Спортивная коса Федотова" разрабатывается в Запорожской области, сообщил журналистам министр культуры, спорта и туризма... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-04T22:32
2022-11-05T11:52
запорожская область
россия
азовское море
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новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Проект первого туристического кластера "Спортивная коса Федотова" разрабатывается в Запорожской области, сообщил журналистам министр культуры, спорта и туризма региона Радик Исякаев."Готовим проект создания туристического кластера "Спортивная коса Федотова". Обсуждаем и готовим проект с Минспорта России и при поддержке Республики Крым", - сказал Исякаев.Федотова коса - намывная коса, расположена на Азовском море в Запорожской области.
https://ria.ru/20221104/puteshestviya-1828688627.html
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запорожская область, россия, азовское море, туризм, новости - туризм
Запорожская область, Россия, Азовское море, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
22:32 04.11.2022 (обновлено: 11:52 05.11.2022)
 
Запорожская область готовит проект туристического кластера на Азовском море

Министр Исякаев: в Запорожье готовится проект туристического кластера на Азовском море

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПляж на берегу Азовского моря
Пляж на берегу Азовского моря - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пляж на берегу Азовского моря. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Проект первого туристического кластера "Спортивная коса Федотова" разрабатывается в Запорожской области, сообщил журналистам министр культуры, спорта и туризма региона Радик Исякаев.
"Готовим проект создания туристического кластера "Спортивная коса Федотова". Обсуждаем и готовим проект с Минспорта России и при поддержке Республики Крым", - сказал Исякаев.
Федотова коса - намывная коса, расположена на Азовском море в Запорожской области.
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