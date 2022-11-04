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В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ - РИА Новости, 04.11.2022
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В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ - РИА Новости, 04.11.2022
В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов предложил ограничить количество тяжелой техники, дислоцированной вблизи границ между странами-участницами СНГ,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:04
2022-11-04T10:04
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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов предложил ограничить количество тяжелой техники, дислоцированной вблизи границ между странами-участницами СНГ, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова.Сообщается, что накануне Иманкулов в Москве принял участие в юбилейной десятой встрече секретарей советов безопасности государств-членов Содружества Независимых Государств, где "коснулся вопросов актуальных вызовов и угроз и отметил, что их не становится меньше, они мутируют, становятся разнонаправленными, быстротечными и более опасными"."Любое государство может одномоментно оказаться мишенью или инструментом геополитической игры, получив удары с самых разных направлений. Отдельно взятая страна не в состоянии самостоятельно справиться со всем комплексом угроз. Международная безопасность не должна зависеть от чьих-то агрессивных амбиций. Требуется эффективный отпор всяким попыткам дестабилизации", - приводит слова Иманкулова пресс-служба.По утверждению секретаря киргизского Совбеза, для этого необходима общая комплексная работа всех стран Содружества и мирового сообщества "по выстраиванию взаимодействия и сотрудничества, а также поиску компромиссов в интересах стабильности и сохранения мира на пути к развитию"."Было предложено в формате СНГ наращивать обмен оперативной информацией между компетентными структурами, а также для укрепления взаимного доверия и повышения ответственности за обеспечение стабильности информировать друг друга о количественном и качественном составе подразделений Вооруженных Сил, дислоцируемых в приграничных районах и ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (если это не касается внешних границ Содружества)", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20221028/kirgiziya-1827449894.html
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садыр жапаров, киргизия, москва, снг, в мире
Садыр Жапаров, Киргизия, Москва, СНГ, В мире
10:04 04.11.2022
 
В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ

В Совбезе Киргизии предложили ограничить количество вооружения на внутренних границах СНГ

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКиргизские военнослужащие в селе Максат на киргизско-таджикской границе
Киргизские военнослужащие в селе Максат на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Киргизские военнослужащие в селе Максат на киргизско-таджикской границе. Архивное фото
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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов предложил ограничить количество тяжелой техники, дислоцированной вблизи границ между странами-участницами СНГ, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова.
Сообщается, что накануне Иманкулов в Москве принял участие в юбилейной десятой встрече секретарей советов безопасности государств-членов Содружества Независимых Государств, где "коснулся вопросов актуальных вызовов и угроз и отметил, что их не становится меньше, они мутируют, становятся разнонаправленными, быстротечными и более опасными".
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"Любое государство может одномоментно оказаться мишенью или инструментом геополитической игры, получив удары с самых разных направлений. Отдельно взятая страна не в состоянии самостоятельно справиться со всем комплексом угроз. Международная безопасность не должна зависеть от чьих-то агрессивных амбиций. Требуется эффективный отпор всяким попыткам дестабилизации", - приводит слова Иманкулова пресс-служба.
По утверждению секретаря киргизского Совбеза, для этого необходима общая комплексная работа всех стран Содружества и мирового сообщества "по выстраиванию взаимодействия и сотрудничества, а также поиску компромиссов в интересах стабильности и сохранения мира на пути к развитию".
"Было предложено в формате СНГ наращивать обмен оперативной информацией между компетентными структурами, а также для укрепления взаимного доверия и повышения ответственности за обеспечение стабильности информировать друг друга о количественном и качественном составе подразделений Вооруженных Сил, дислоцируемых в приграничных районах и ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (если это не касается внешних границ Содружества)", - подчеркнули в пресс-службе.
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