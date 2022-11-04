В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
"Киевские региональные электросети" сообщили об экстренных отключениях света в Киеве
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил, что в Киеве происходят экстренные отключения света, составленные ранее графики отключений не действуют.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.
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"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не актуальны", - говорится в сообщении на сайте компании.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в ДТЭК.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.