https://ria.ru/20221104/kiev-1829180976.html

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 04.11.2022

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил, что в Киеве происходят экстренные отключения света, составленные ранее графики отключений не... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:39

2022-11-04T10:39

2022-11-04T10:39

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил, что в Киеве происходят экстренные отключения света, составленные ранее графики отключений не действуют.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины."В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не актуальны", - говорится в сообщении на сайте компании.Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в ДТЭК.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, укрэнерго