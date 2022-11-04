https://ria.ru/20221104/kiev-1829174626.html

В Киеве без света остаются 450 тысяч квартир

В Киеве без света остаются 450 тысяч квартир - РИА Новости, 04.11.2022

В Киеве без света остаются 450 тысяч квартир

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:50

2022-11-04T09:50

2022-11-04T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

киев

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины."На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!" - написал Кличко в своем Telegram-канале.По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

https://ria.ru/20221102/elektroenergiya-1828782202.html

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в мире, виталий кличко, киев, украина