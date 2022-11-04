https://ria.ru/20221104/kiev-1829174626.html
В Киеве без света остаются 450 тысяч квартир
В Киеве без света остаются 450 тысяч квартир - РИА Новости, 04.11.2022
В Киеве без света остаются 450 тысяч квартир
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:50
2022-11-04T09:50
2022-11-04T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины."На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!" - написал Кличко в своем Telegram-канале.По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.
https://ria.ru/20221102/elektroenergiya-1828782202.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина
В Киеве без света остаются 450 тысяч квартир
Мэр Кличко: без света остаются 450 тысяч квартир киевлян из-за перегрузки энергосистемы