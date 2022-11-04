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Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/kherson-1829260493.html
Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час
Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час - РИА Новости, 04.11.2022
Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час
В Херсоне вводится круглосуточный комендантский час, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:06
2022-11-04T18:36
специальная военная операция на украине
херсон
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Херсоне вводится круглосуточный комендантский час, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении Telegram-канале.Ранее президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей города из зоны боевых действий.Как сообщал накануне Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока что все попытки ВСУ прорвать линию обороны терпят неудачу, украинские войска продолжают нести большие потери.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсон, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Кирилл Стремоусов
18:06 04.11.2022 (обновлено: 18:36 04.11.2022)
 
Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час

Стремоусов: комендантский час в Херсоне теперь будет круглосуточным

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Херсоне вводится круглосуточный комендантский час, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении Telegram-канале.
"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа — круглосуточно. Только лишь для того, чтобы мы могли отстоять наш город", — пояснил он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей города из зоны боевых действий.
Как сообщал накануне Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока что все попытки ВСУ прорвать линию обороны терпят неудачу, украинские войска продолжают нести большие потери.
Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонКирилл Стремоусов
 
 
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