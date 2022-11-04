https://ria.ru/20221104/kherson-1829260493.html

Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час

Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час - РИА Новости, 04.11.2022

Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час

В Херсоне вводится круглосуточный комендантский час, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:06

2022-11-04T18:06

2022-11-04T18:36

специальная военная операция на украине

херсон

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Херсоне вводится круглосуточный комендантский час, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении Telegram-канале.Ранее президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей города из зоны боевых действий.Как сообщал накануне Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока что все попытки ВСУ прорвать линию обороны терпят неудачу, украинские войска продолжают нести большие потери.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

херсон, кирилл стремоусов