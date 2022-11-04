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ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, один человек погиб - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/kherson-1829180794.html
ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, один человек погиб
ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, один человек погиб - РИА Новости, 04.11.2022
ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, один человек погиб
При обстреле украинской армией села Забарино в Херсонской области погиб один человек, двое ранены, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:38
2022-11-04T11:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ХЕРСОН, 4 ноя — РИА Новости. При обстреле украинской армией села Забарино в Херсонской области погиб один человек, двое ранены, сообщил региональный Минздрав."Сегодня рано утром украинские националисты нанесли ракетные удары по жилым домам села Забарино Голопристанского района. В результате обстрела, к несчастью, один гражданский погиб, двое получили минно-взрывные травмы", — говорится в публикации.По словам представителя областных экстренных служб, обстрел велся из РСЗО HIMARS."Киевский режим в очередной раз показал террористическое и наплевательское отношение к гражданскому населению. Так, в 07:00 обстреляли жилые кварталы села Забарино Голопристанского района из двух ракет HIMARS. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", — сказал собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
10:38 04.11.2022 (обновлено: 11:41 04.11.2022)
 
ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, один человек погиб

Минздрав Херсонской области: ВСУ обстреляли село Забарино, один житель погиб

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 4 ноя — РИА Новости. При обстреле украинской армией села Забарино в Херсонской области погиб один человек, двое ранены, сообщил региональный Минздрав.
"Сегодня рано утром украинские националисты нанесли ракетные удары по жилым домам села Забарино Голопристанского района. В результате обстрела, к несчастью, один гражданский погиб, двое получили минно-взрывные травмы", — говорится в публикации.
По словам представителя областных экстренных служб, обстрел велся из РСЗО HIMARS.
"Киевский режим в очередной раз показал террористическое и наплевательское отношение к гражданскому населению. Так, в 07:00 обстреляли жилые кварталы села Забарино Голопристанского района из двух ракет HIMARS. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", — сказал собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Вчера, 15:24Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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