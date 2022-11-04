https://ria.ru/20221104/kherson-1829180794.html

ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, один человек погиб

ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, один человек погиб - РИА Новости, 04.11.2022

ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, один человек погиб

При обстреле украинской армией села Забарино в Херсонской области погиб один человек, двое ранены, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:38

2022-11-04T10:38

2022-11-04T11:41

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ХЕРСОН, 4 ноя — РИА Новости. При обстреле украинской армией села Забарино в Херсонской области погиб один человек, двое ранены, сообщил региональный Минздрав."Сегодня рано утром украинские националисты нанесли ракетные удары по жилым домам села Забарино Голопристанского района. В результате обстрела, к несчастью, один гражданский погиб, двое получили минно-взрывные травмы", — говорится в публикации.По словам представителя областных экстренных служб, обстрел велся из РСЗО HIMARS."Киевский режим в очередной раз показал террористическое и наплевательское отношение к гражданскому населению. Так, в 07:00 обстреляли жилые кварталы села Забарино Голопристанского района из двух ракет HIMARS. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", — сказал собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221103/himars-1829005729.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия