03:34 04.11.2022 (обновлено: 09:59 04.11.2022)
В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов
Президент "Калашникова" Лушников: в России увеличат основной калибр армейских автоматов
Военнослужащий с автоматом. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские оружейники рассматривают возможность увеличения основного калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра, рассказал РИА Новости президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
"Весь мир работает над новыми баллистическими решениями. Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. В этом направлении мы обязательно будем работать", — сказал он.
По словам Лушникова, стрелковый комплекс с новым калибром могут включить в новую экипировку военнослужащего "Легионер".
"В рамках этой работы мы как раз должны на этот вопрос ответить", — подчеркнул глава группы компаний.
Малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 миллиметров был разработан и принят на вооружение в СССР в начале 1970-х годов. Он обеспечивает высокую настильность траектории и хорошую кучность стрельбы, а маленькая масса позволяет солдату носить на себе большой боезапас. Сейчас в российских вооруженных силах это самый распространенный боеприпас для различных версий автоматов Калашникова. Тем не менее, как отмечают эксперты, пробивающая способность пули калибра 5,45 миллиметра уже не отвечает современным возможностям по индивидуальной защите военнослужащих.
В странах НАТО с 1980-х годов используется в основном промежуточный патрон малого калибра 5,56 на 45 миллиметров. А США недавно подписали контракт на поставку в войска оружия под новый патрон 6,8 на 51 миллиметр.