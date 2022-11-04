https://ria.ru/20221104/kalashnikov-1829156249.html

В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов

В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов - РИА Новости, 04.11.2022

В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов

Российские оружейники рассматривают возможность увеличения основного калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра, рассказал РИА Новости президент концерна... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T03:34

2022-11-04T03:34

2022-11-04T09:59

новое оружие россии

безопасность

россия

технологии

сша

нато

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821225374_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_8bbfd974c8291b6a4fa2525cd3931b0c.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские оружейники рассматривают возможность увеличения основного калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра, рассказал РИА Новости президент концерна "Калашников" Алан Лушников.По словам Лушникова, стрелковый комплекс с новым калибром могут включить в новую экипировку военнослужащего "Легионер"."В рамках этой работы мы как раз должны на этот вопрос ответить", — подчеркнул глава группы компаний.Малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 миллиметров был разработан и принят на вооружение в СССР в начале 1970-х годов. Он обеспечивает высокую настильность траектории и хорошую кучность стрельбы, а маленькая масса позволяет солдату носить на себе большой боезапас. Сейчас в российских вооруженных силах это самый распространенный боеприпас для различных версий автоматов Калашникова. Тем не менее, как отмечают эксперты, пробивающая способность пули калибра 5,45 миллиметра уже не отвечает современным возможностям по индивидуальной защите военнослужащих. В странах НАТО с 1980-х годов используется в основном промежуточный патрон малого калибра 5,56 на 45 миллиметров. А США недавно подписали контракт на поставку в войска оружия под новый патрон 6,8 на 51 миллиметр.

https://ria.ru/20221031/kornet-d1-1828034541.html

https://ria.ru/20221103/bezopasnost-1828838903.html

россия

сша

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, технологии, сша, нато, ссср