Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/istoriya-1829257953.html
Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи
Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи - РИА Новости, 04.11.2022
Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи
История страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:53
2022-11-04T17:53
общество
владимир путин
россия
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829256186_0:409:2914:2048_1920x0_80_0_0_10929bcfa2171cae334b14e35744e4a9.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. История страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания, заявил президент России Владимир Путин."История страны должна начинаться с истории семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Там все истоки самосознания", - сказал Путин во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
https://ria.ru/20221104/istoriya-1829254747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829256186_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_52676166661171d913002e70fe709e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, история
Общество, Владимир Путин, Россия, история
17:53 04.11.2022
 
Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи

Путин: история страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. История страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания, заявил президент России Владимир Путин.
"История страны должна начинаться с истории семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Там все истоки самосознания", - сказал Путин во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
17:35
Путин призвал вписывать историю России в общий мировой контекст
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияистория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала