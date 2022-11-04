https://ria.ru/20221104/istoriya-1829257953.html

Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи

Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи - РИА Новости, 04.11.2022

Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи

История страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:53

2022-11-04T17:53

2022-11-04T17:53

общество

владимир путин

россия

история

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. История страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания, заявил президент России Владимир Путин."История страны должна начинаться с истории семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Там все истоки самосознания", - сказал Путин во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

https://ria.ru/20221104/istoriya-1829254747.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, история