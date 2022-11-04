https://ria.ru/20221104/istoriya-1829257953.html
Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи
Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи - РИА Новости, 04.11.2022
Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи
История страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:53
2022-11-04T17:53
2022-11-04T17:53
общество
владимир путин
россия
история
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. История страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания, заявил президент России Владимир Путин."История страны должна начинаться с истории семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Там все истоки самосознания", - сказал Путин во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
https://ria.ru/20221104/istoriya-1829254747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, история
Общество, Владимир Путин, Россия, история
Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи
Путин: история страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. История страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания, заявил президент России Владимир Путин.
"История страны должна начинаться с истории семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Там все истоки самосознания", - сказал Путин во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.