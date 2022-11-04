https://ria.ru/20221104/ispytaniya-1829271526.html

В Пентагоне озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний

В Пентагоне озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний - РИА Новости, 04.11.2022

В Пентагоне озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний

США озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний, поддерживают контакты с партнерами, заявила на брифинге в пятницу представитель Пентагона Сабрина... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:36

2022-11-04T19:36

2022-11-04T19:36

в мире

япония

пхеньян

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/85/1515048545_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_4d4259d8d929b2c366363e052b02e5fb.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний, поддерживают контакты с партнерами, заявила на брифинге в пятницу представитель Пентагона Сабрина Сингх.В среду и четверг Северная Корея провела ракетные пуски дважды в день. Утром в четверг были выпущены три ракеты, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной. В Японии была объявлена воздушная тревога в связи с риском, что ракета перелетит территорию страны. Однако этого не произошло, и ракета, вероятно упала, не долетев до территории Японии. При этом, как выяснилось впоследствии, воздушная тревога была объявлена уже после предполагаемого времени перелета через северные регионы страны, то есть когда защититься от предполагаемой опасности было бы уже поздно. Ситуация для населения усугубилась еще и тем, что в четверг в Японии был выходной день в связи с отмечаемым на государственном уровне днем культуры.Пхеньян с 25 сентября провел уже 11 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысячу километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 30 ракетных пусков.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.В частности, три ракетных пуска вечером в четверг и артиллерийские стрельбы в ночь на пятницу стали реакцией на решения Сеула и Вашингтона продлить совместные военные учения, которые должны были закончиться 4 ноября.

https://ria.ru/20221104/koreya-1829178329.html

япония

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, япония, пхеньян, министерство обороны сша