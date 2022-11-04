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В Пентагоне озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний - РИА Новости, 04.11.2022
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В Пентагоне озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний
В Пентагоне озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний - РИА Новости, 04.11.2022
В Пентагоне озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний
США озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний, поддерживают контакты с партнерами, заявила на брифинге в пятницу представитель Пентагона Сабрина... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T19:36
2022-11-04T19:36
в мире
япония
пхеньян
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний, поддерживают контакты с партнерами, заявила на брифинге в пятницу представитель Пентагона Сабрина Сингх.В среду и четверг Северная Корея провела ракетные пуски дважды в день. Утром в четверг были выпущены три ракеты, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной. В Японии была объявлена воздушная тревога в связи с риском, что ракета перелетит территорию страны. Однако этого не произошло, и ракета, вероятно упала, не долетев до территории Японии. При этом, как выяснилось впоследствии, воздушная тревога была объявлена уже после предполагаемого времени перелета через северные регионы страны, то есть когда защититься от предполагаемой опасности было бы уже поздно. Ситуация для населения усугубилась еще и тем, что в четверг в Японии был выходной день в связи с отмечаемым на государственном уровне днем культуры.Пхеньян с 25 сентября провел уже 11 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысячу километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 30 ракетных пусков.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.В частности, три ракетных пуска вечером в четверг и артиллерийские стрельбы в ночь на пятницу стали реакцией на решения Сеула и Вашингтона продлить совместные военные учения, которые должны были закончиться 4 ноября.
https://ria.ru/20221104/koreya-1829178329.html
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в мире, япония, пхеньян, министерство обороны сша
В мире, Япония, Пхеньян, Министерство обороны США
19:36 04.11.2022
 
В Пентагоне озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний

Представитель Пентагона Сингх: США озабочены возможным проведением КНДР ядерных испытаний

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США озабочены возможностью проведения КНДР ядерных испытаний, поддерживают контакты с партнерами, заявила на брифинге в пятницу представитель Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы сохраняем озабоченность возможностью (ядерного - ред.) испытания. Мы знаем, что Северная Корея продолжает вести приготовления к подобному тесту <...> и поэтому мы поддерживаем тесные контакты с нашими союзниками и партнерами в регионе", - сказала представитель Пентагона. По ее словам, это делается с целью "если испытание будет проведено, быть в состоянии быстро ответить на него в случае необходимости".
В среду и четверг Северная Корея провела ракетные пуски дважды в день. Утром в четверг были выпущены три ракеты, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной. В Японии была объявлена воздушная тревога в связи с риском, что ракета перелетит территорию страны. Однако этого не произошло, и ракета, вероятно упала, не долетев до территории Японии. При этом, как выяснилось впоследствии, воздушная тревога была объявлена уже после предполагаемого времени перелета через северные регионы страны, то есть когда защититься от предполагаемой опасности было бы уже поздно. Ситуация для населения усугубилась еще и тем, что в четверг в Японии был выходной день в связи с отмечаемым на государственном уровне днем культуры.
Пхеньян с 25 сентября провел уже 11 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысячу километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 30 ракетных пусков.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
В частности, три ракетных пуска вечером в четверг и артиллерийские стрельбы в ночь на пятницу стали реакцией на решения Сеула и Вашингтона продлить совместные военные учения, которые должны были закончиться 4 ноября.
Истребитель F-16 Вооруженных сил Республики Корея - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
10:18
Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности самолетов КНДР
 
В миреЯпонияПхеньянМинистерство обороны США
 
 
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