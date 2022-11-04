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"Экспертиз не проводили". Куда пропала самая почитаемая в России икона

"Экспертиз не проводили". Куда пропала самая почитаемая в России икона - РИА Новости, 04.11.2022

"Экспертиз не проводили". Куда пропала самая почитаемая в России икона

Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. История святыни — сплошная загадка. Образ, обретенный в XVI веке при загадочных обстоятельствах,... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T08:00

2022-11-04T08:00

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. История святыни — сплошная загадка. Образ, обретенный в XVI веке при загадочных обстоятельствах, спустя триста лет бесследно исчез. Поиски продолжаются до сих пор. О том, где может находиться реликвия, — в материале РИА Новости.Сверток на пепелищеДо революции больше всего храмов посвящали именно Казанской иконе. В XIX столетии этот образ в числе первых стали распространять среди верующих в дешевой бумажной версии.Кроме того, в церковном календаре — сразу два связанных с ним праздника. Один — в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. Предание гласит: перед решающим штурмом ополчение во главе с Мининым и Пожарским три дня молилось перед святыней.Именно чудотворной силе приписывали в народе успех русского войска и освобождение страны.Считается, что Казанскую доставили в столицу по благословению патриарха Гермогена, который находился тогда в заточении у поляков. За пятнадцать лет до Смуты он подробно описал обстоятельства ее обретения.Тогда будущий первоиерарх был архиепископом в Казани. В 1579-м в городе случился страшный пожар. Сгорело почти все. И десятилетней Матроне было видение: Богоматерь поведала ей об иконе на одном из пепелищ.Духовенство и воевода не поверили "детским выдумкам". Девочка сама отправилась к сгоревшему дому и на глубине около метра нашла небольшой красный сверток. Внутри был образ, "сиявший так, будто только что написан".Молва о чуде быстро распространилась по Руси. Царь Иван Грозный велел построить на месте обретения монастырь — Богородицкий. Туда и вернулась святыня после событий 1612-го. В Москве же оставили точную копию — в храме на Красной площади.Почти триста лет реликвия хранилась в Богородицкой обители, привлекая пилигримов со всей России.Разрубили и сожглиВ июне 1904-го в обитель привезли еще одну чудотворную икону — Смоленскую. Приложиться к ликам желали десятки тысяч паломников. Во избежание беспорядков даже выставили полицейскую охрану.Однако беды не миновали. В ночь на 29 июня раздался крик: "Воры! Жулики!" Насельницы не поняли, в чем дело. В подвале колокольни они нашли одного из сторожей. Он рассказал: неизвестные связали его и, угрожая оружием, отняли ключи от собора, где хранилась Казанская икона.Город был в шоке: "Богоматерь пропала!" Жители перешептывались, как такое могло произойти. Некоторые упоминали подозрительного молодого человека, несколько дней подряд подолгу стоявшего перед образом.По горячим следам жандармы задержали Анания Комова и Варфоломея Стояна. Девятилетняя дочь сожительницы Стояна Евгения Кучерова утверждала: она собственными глазами видела, как тот рубил большим ножом икону Спасителя, а Комов — Богоматери. С реликвии сняли серебряный оклад, доску бросили в печь.Однако затем Кучерова изменила показания.Путал следствие и Стоян. Сперва он подтвердил, что изрубил и сжег икону. Но потом заявил, что продал образ старообрядцам. Несмотря на множество нестыковок, версию с уничтожением приняли за основную. Жандармы торопились, ведь расследование взял на личный контроль император Николай II.Суд признал Комова и Стояна виновными. В Казани в это не очень-то поверили."Многие расценивали экстраординарное событие как предвестие грозных бурь, которые действительно последовали за этим. Революция, падение монархии… В целом же произошедшее ярко характеризовало состояние российского общества. Реальным оказалось доселе немыслимое: поднять руку на икону", — говорит глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Поэтому появились альтернативные версии. Согласно одной, игуменья Богородицкого монастыря знала, что святыню хотят украсть. Поэтому на ночь подменяла оригинал копией.Вторая основывается на показаниях Стояна: икона попала к некоей Аграфене Шамовой — вдове богатого казанского купца. Та придерживалась старообрядчества и якобы заказала похищение образа.Сыщики это не подтвердили. Но и не опровергли. А чудотворный образ вновь появился в полицейских отчетах в 1917-м.Москва — Петербург — ВатиканВ Москве украли оклад Казанской иконы — того самого списка XVII века, который оставили в столице после Смуты. Прошел слух: быть может, оригинал именно там, а на Волге была копия."Темная история. Никаких экспертиз так и не провели. Поэтому нельзя сказать, где был список, а где оригинал", — отмечает церковный историк, иерей Александр Щелкачев.По его словам, достоверно известно лишь, что московский образ чуть больше казанского. Косвенно это подтверждает то, что в Белокаменной все-таки хранился список.Причем он был не единственный. Это давало верующим надежду, что аутентичная икона еще может найтись. Известно, что при Иване Грозном сделали два списка. Один был в царских покоях Кремля, где каждое утро молилась жена царя Ивана V Прасковья Федоровна.Петр I спустя много лет перевез образ в Санкт-Петербург. Сейчас этот лик находится в Казанском соборе.Некоторые считают, что в Питере — подлинник. Ведь известно, что перед решающими сражениями Северной войны Петр молился у оригинального образа в Казани. А после Полтавской битвы в 1709-м привозил его в город на Неве.Есть и другая версия. В 1960-м Русская православная церковь за границей узнала о некоем британском коллекционере, у которого была "древняя Казанская икона Богоматери, походившая на подлинную". Этот человек утверждал, что святыню доставили в Европу соратники генерала Врангеля. Священники пытались ее выкупить, но антиквар как в воду канул.В 2003-м папа римский Иоанн Павел II пожелал передать РПЦ икону Казанской Богоматери. Образ попал в его покои в 1993-м из частной коллекции. Экспертиза показала: это довольно поздняя копия — XVIII века.Больше ученые никаких зацепок не находили. "Скорее всего, подлинник не сохранился", — говорит начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений музея имени Андрея Рублева Жанна Белик.Искусствовед также отметила, что популярность Казанской сыграла с ней злую шутку. Известно более пятидесяти ее списков."Это подпитывает веру людей: дорогая сердцу вещь не исчезла, а чудесным образом уцелела. Поэтому многие отказываются признавать, что ее могли просто разрубить и сжечь", — рассуждает Белик.Эксперты, правда, не делают окончательных выводов. И надежда, что реликвия все же найдется, не ослабевает.

https://ria.ru/20221023/chudotvorets-1825791357.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иван грозный, николай ii, петр i, москва, казань, россия, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение