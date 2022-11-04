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ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/himars-1829283408.html
ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS
ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 04.11.2022
ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS
Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:13
2022-11-04T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
донецкая народная республика
калининский район
bae systems
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... населенный пункт Ленинское (Старобешевский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО "Himars", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в 18.35 украинские войска также обстреляли Калининский район Горловки шестью снарядами калибром 152 мм.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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сша
донецкая народная республика
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в мире, сша, донецкая народная республика, калининский район, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Донецкая Народная Республика, Калининский район, BAE Systems, Lockheed Martin
21:13 04.11.2022
 
ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР ракетами из американской РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... населенный пункт Ленинское (Старобешевский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО "Himars", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что в 18.35 украинские войска также обстреляли Калининский район Горловки шестью снарядами калибром 152 мм.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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