https://ria.ru/20221104/himars-1829283408.html

ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS

ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 04.11.2022

ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS

Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T21:13

2022-11-04T21:13

2022-11-04T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

сша

донецкая народная республика

калининский район

bae systems

lockheed martin

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... населенный пункт Ленинское (Старобешевский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО "Himars", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в 18.35 украинские войска также обстреляли Калининский район Горловки шестью снарядами калибром 152 мм.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

донецкая народная республика

калининский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, донецкая народная республика, калининский район, bae systems, lockheed martin