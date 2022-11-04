https://ria.ru/20221104/himars-1829283408.html
ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS
ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 04.11.2022
ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS
Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:13
2022-11-04T21:13
2022-11-04T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
донецкая народная республика
калининский район
bae systems
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_0:408:2290:1696_1920x0_80_0_0_70b7d24b7b98f05deaf0d74b93a0a2fe.jpg
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... населенный пункт Ленинское (Старобешевский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО "Himars", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в 18.35 украинские войска также обстреляли Калининский район Горловки шестью снарядами калибром 152 мм.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
донецкая народная республика
калининский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_137:210:2218:1770_1920x0_80_0_0_bf822a58845bcaa31dc1cc161c1b66d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, донецкая народная республика, калининский район, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Донецкая Народная Республика, Калининский район, BAE Systems, Lockheed Martin
ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР ракетами из американской РСЗО HIMARS