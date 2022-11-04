15:53 04.11.2022 (обновлено: 15:54 04.11.2022)
Иран выразил готовность противостоять гибридной войне США
Армия Ирана заявила о готовности противостоять гибридной войне США против Тегерана
© AP Photo / Ebrahim NorooziВоенный парад в Тегеране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Военный парад в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Иран готов бороться с развязанной США, Израилем и Саудовской Аравией гибридной войной против Тегерана, говорится в заявлении армии Исламской республики.
"Лидеры Белого дома в сотрудничестве со своими региональными союзниками, такими как Израиль и Саудовская Аравия, начали гибридную и когнитивную войну против иранского народа", - говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что иранская армия готова противостоять этой войне во всех сферах, ради обеспечения безопасности иранского государства.
Уже полтора месяца в стране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.