https://ria.ru/20221104/gotovnost-1829233340.html

Иран выразил готовность противостоять гибридной войне США

Иран выразил готовность противостоять гибридной войне США - РИА Новости, 04.11.2022

Иран выразил готовность противостоять гибридной войне США

Иран готов бороться с развязанной США, Израилем и Саудовской Аравией гибридной войной против Тегерана, говорится в заявлении армии Исламской республики. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:53

2022-11-04T15:53

2022-11-04T15:54

в мире

иран

тегеран (город)

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147760/34/1477603445_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_e5eb527a390a5a67f5b0cdec4864802a.jpg

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Иран готов бороться с развязанной США, Израилем и Саудовской Аравией гибридной войной против Тегерана, говорится в заявлении армии Исламской республики.В заявлении подчеркивается, что иранская армия готова противостоять этой войне во всех сферах, ради обеспечения безопасности иранского государства.Уже полтора месяца в стране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829230561.html

иран

тегеран (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), израиль