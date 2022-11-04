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Госдеп практически не принимает российских дипломатов, сообщил Антонов - РИА Новости, 04.11.2022
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Госдеп практически не принимает российских дипломатов, сообщил Антонов
Госдеп практически не принимает российских дипломатов, сообщил Антонов - РИА Новости, 04.11.2022
Госдеп практически не принимает российских дипломатов, сообщил Антонов
Госдеп или не принимает российских дипломатов, или принимает на скамейке у ведомства, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T01:41
2022-11-04T01:41
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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя - РИА Новости. Госдеп или не принимает российских дипломатов, или принимает на скамейке у ведомства, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.По его словам, когда в Вашингтон с поручениями прибывают дипломаты из Москвы, "их принимают в фойе или около госдепартамента на скамеечке". "Что, я считаю, абсолютно неприемлемо", - сказал посол.Он добавил, что взаимодействие происходит в основном по переписке.
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в мире, анатолий антонов, сша, москва, россия, государственный департамент сша
В мире, Анатолий Антонов, США, Москва, Россия, Государственный департамент США
01:41 04.11.2022
 
Госдеп практически не принимает российских дипломатов, сообщил Антонов

Антонов: контакты российских дипломатов с Госдепом носят фрагментарный характер

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя - РИА Новости. Госдеп или не принимает российских дипломатов, или принимает на скамейке у ведомства, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Вообще, контактов по сути дела нет. Есть фрагментарные контакты, когда приходят указания из Москвы, или есть решение руководства США передать нам документ. Отмечу, что эти контакты в основном проходят по линии посольства и Белого дома. Наших дипломатов не принимают, в отличие от американских дипломатов в Москве", - заявил Антонов журналистам.
По его словам, когда в Вашингтон с поручениями прибывают дипломаты из Москвы, "их принимают в фойе или около госдепартамента на скамеечке". "Что, я считаю, абсолютно неприемлемо", - сказал посол.
Он добавил, что взаимодействие происходит в основном по переписке.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
01:39
США вводят в заблуждение причинами невыдачи виз в Москве, заявил Антонов
 
В миреАнатолий АнтоновСШАМоскваРоссияГосударственный департамент США
 
 
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