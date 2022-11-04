https://ria.ru/20221104/gosdep-1829150040.html

Госдеп практически не принимает российских дипломатов, сообщил Антонов

Госдеп практически не принимает российских дипломатов, сообщил Антонов - РИА Новости, 04.11.2022

Госдеп практически не принимает российских дипломатов, сообщил Антонов

Госдеп или не принимает российских дипломатов, или принимает на скамейке у ведомства, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T01:41

2022-11-04T01:41

2022-11-04T01:41

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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя - РИА Новости. Госдеп или не принимает российских дипломатов, или принимает на скамейке у ведомства, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.По его словам, когда в Вашингтон с поручениями прибывают дипломаты из Москвы, "их принимают в фойе или около госдепартамента на скамеечке". "Что, я считаю, абсолютно неприемлемо", - сказал посол.Он добавил, что взаимодействие происходит в основном по переписке.

https://ria.ru/20221104/vizy-1829149923.html

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в мире, анатолий антонов, сша, москва, россия, государственный департамент сша