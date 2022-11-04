13:04 04.11.2022 (обновлено: 13:59 04.11.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке 30 ракет из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донецкой области
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 выпустили по Никитовскому району Горловки 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.25 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным представительства, в период с 10.35 по 12.54 обстрелам подверглись также Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, в общей сложности по ним было выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Четыре снаряда калибром 152 миллиметра было выпущено в 09.50 по населенному пункту Гольмовский, 4 снаряда калибром 155 миллиметров в 12.40 было выпущено в направлении Червоногвардейского района Макеевки, добавили в представительстве.