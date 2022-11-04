https://ria.ru/20221104/gorlovka-1829203528.html

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 04.11.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска в 12.25 выпустили по Никитовскому району Горловки 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", сообщило представительство... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:04

2022-11-04T13:04

2022-11-04T13:59

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 выпустили по Никитовскому району Горловки 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.25 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, в период с 10.35 по 12.54 обстрелам подверглись также Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, в общей сложности по ним было выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Четыре снаряда калибром 152 миллиметра было выпущено в 09.50 по населенному пункту Гольмовский, 4 снаряда калибром 155 миллиметров в 12.40 было выпущено в направлении Червоногвардейского района Макеевки, добавили в представительстве.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины