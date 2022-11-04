https://ria.ru/20221104/g7-1829239819.html

В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть

В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть - РИА Новости, 04.11.2022

В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть

Страны G7 планируют завершить шаги по введению ограничений цен на российскую нефть в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении глав МИД стран "Большой... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:30

2022-11-04T16:30

2022-11-04T16:43

цены на нефть

g7

экономика

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны G7 планируют завершить шаги по введению ограничений цен на российскую нефть в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении глав МИД стран "Большой семерки"."Мы завершим введение ограничений цен на перевозимую по морю российскую нефть в ближайшие недели", - говорится в совместном заявлении министров.Кроме того, главы МИД стран G7 заявили, что продолжают призывать нефтедобывающие страны увеличить производство и добычу нефти.

https://ria.ru/20221103/g7-1829084596.html

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цены на нефть, g7, экономика