https://ria.ru/20221104/g7-1829239819.html
В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть
В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть - РИА Новости, 04.11.2022
В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть
Страны G7 планируют завершить шаги по введению ограничений цен на российскую нефть в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении глав МИД стран "Большой... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:30
2022-11-04T16:30
2022-11-04T16:43
цены на нефть
g7
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/87/1500608784_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_4f3f07af1dafbd5ce87eae266a18841a.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны G7 планируют завершить шаги по введению ограничений цен на российскую нефть в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении глав МИД стран "Большой семерки"."Мы завершим введение ограничений цен на перевозимую по морю российскую нефть в ближайшие недели", - говорится в совместном заявлении министров.Кроме того, главы МИД стран G7 заявили, что продолжают призывать нефтедобывающие страны увеличить производство и добычу нефти.
https://ria.ru/20221103/g7-1829084596.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/87/1500608784_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_64bda635eed16a06ea345de14bef45fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, g7, экономика
Цены на нефть, G7, Экономика
16:30 04.11.2022 (обновлено: 16:43 04.11.2022)
В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть
СМИ: страны G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть