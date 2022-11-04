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В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть - РИА Новости, 04.11.2022
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В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть
В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть - РИА Новости, 04.11.2022
В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть
Страны G7 планируют завершить шаги по введению ограничений цен на российскую нефть в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении глав МИД стран "Большой... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:30
2022-11-04T16:43
цены на нефть
g7
экономика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны G7 планируют завершить шаги по введению ограничений цен на российскую нефть в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении глав МИД стран "Большой семерки"."Мы завершим введение ограничений цен на перевозимую по морю российскую нефть в ближайшие недели", - говорится в совместном заявлении министров.Кроме того, главы МИД стран G7 заявили, что продолжают призывать нефтедобывающие страны увеличить производство и добычу нефти.
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цены на нефть, g7, экономика
Цены на нефть, G7, Экономика
16:30 04.11.2022 (обновлено: 16:43 04.11.2022)
 
В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть

СМИ: страны G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМанометр на нефтяном трубопроводе
Манометр на нефтяном трубопроводе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Манометр на нефтяном трубопроводе . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны G7 планируют завершить шаги по введению ограничений цен на российскую нефть в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении глав МИД стран "Большой семерки".
"Мы завершим введение ограничений цен на перевозимую по морю российскую нефть в ближайшие недели", - говорится в совместном заявлении министров.
Кроме того, главы МИД стран G7 заявили, что продолжают призывать нефтедобывающие страны увеличить производство и добычу нефти.
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 18:25Специальная военная операция на Украине
Главы МИД G7 обсудят, как избежать с Китаем ошибок, допущенных с Россией
 
Цены на нефтьG7Экономика
 
 
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