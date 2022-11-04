https://ria.ru/20221104/fbr-1829291714.html
Конгрессмены-республиканцы подготовили доклад о злоупотреблениях ФБР
Конгрессмены-республиканцы подготовили доклад о злоупотреблениях ФБР - РИА Новости, 04.11.2022
Конгрессмены-республиканцы подготовили доклад о злоупотреблениях ФБР
Республиканцы из юридического комитета палаты представителей конгресса США обвинили руководство ФБР и минюста в манипуляциях и превышении полномочий,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:33
2022-11-04T22:33
2022-11-04T22:33
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Республиканцы из юридического комитета палаты представителей конгресса США обвинили руководство ФБР и минюста в манипуляциях и превышении полномочий, соответствующий доклад опубликован в пятницу на сайте комитета.Документ объемом в тысячу страниц озаглавлен "Источники ФБР: что их откровения говорят о политизации ФБР и министерства юстиции". Доклад, по словам его авторов, содержит сведения о "безудержной культуре безответственности, манипуляции и превышении полномочий на самых высоких уровнях". Источниками доклада выступили сотрудники упомянутых ведомств, которые, по словам законодателей, представили картину "прогнившей до самого основания" системы, использующей федеральное правительство в качестве оружия против своих политических оппонентов."ФБР под руководством Кристофера Рэя и генпрокурора Меррика Гарланда разрушено", - прокомментировал выводы доклада член комитета республиканец Джим Джордан. По информации издания The Hill, именно он может возглавить юридический комитет палаты в случае победы республиканцев на предстоящих выборов.В числе выдвинутых республиканцами против ФБР обвинений - "искусственно преувеличенная" угроза внутреннего экстремизма, преследование родителей, выступающих против "крайне-левого образования" их детей, "превышение полномочий по слежке за рубежом, обыски у (экс-президента США Дональда) Трампа, допущение атак на церкви и клиники, выступающие против абортов и, напротив, поддержка репродуктивных прав, содействие соцсетям в подавлении свободы слова" и ряд других.Большинство содержащейся в докладе информации выдвигалось республиканцами в качестве критики в адрес руководства ФБР и ранее. Ведомство обвинения отвергало, но публикацию данного документа пока не комментировало.
https://ria.ru/20221104/ssha-1829246407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кристофер рэй, сша, федеральное бюро расследований сша, конгресс сша
В мире, Кристофер Рэй, США, Федеральное бюро расследований США, Конгресс США
Конгрессмены-республиканцы подготовили доклад о злоупотреблениях ФБР
Конгрессмены-республиканцы обвинили руководство ФБР в манипуляциях и превышении полномочий
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Республиканцы из юридического комитета палаты представителей конгресса США обвинили руководство ФБР и минюста в манипуляциях и превышении полномочий, соответствующий доклад опубликован в пятницу на сайте комитета.
Документ объемом в тысячу страниц озаглавлен "Источники ФБР: что их откровения говорят о политизации ФБР и министерства юстиции". Доклад, по словам его авторов, содержит сведения о "безудержной культуре безответственности, манипуляции и превышении полномочий на самых высоких уровнях". Источниками доклада выступили сотрудники упомянутых ведомств, которые, по словам законодателей, представили картину "прогнившей до самого основания" системы, использующей федеральное правительство в качестве оружия против своих политических оппонентов.
"ФБР под руководством Кристофера Рэя
и генпрокурора Меррика Гарланда разрушено", - прокомментировал выводы доклада член комитета республиканец Джим Джордан. По информации издания The Hill, именно он может возглавить юридический комитет палаты в случае победы республиканцев на предстоящих выборов.
В числе выдвинутых республиканцами против ФБР обвинений - "искусственно преувеличенная" угроза внутреннего экстремизма, преследование родителей, выступающих против "крайне-левого образования" их детей, "превышение полномочий по слежке за рубежом, обыски у (экс-президента США
Дональда) Трампа, допущение атак на церкви и клиники, выступающие против абортов и, напротив, поддержка репродуктивных прав, содействие соцсетям в подавлении свободы слова" и ряд других.
Большинство содержащейся в докладе информации выдвигалось республиканцами в качестве критики в адрес руководства ФБР и ранее. Ведомство обвинения отвергало, но публикацию данного документа пока не комментировало.