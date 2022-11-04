https://ria.ru/20221104/es-1829297012.html

AC: европейские лидеры боятся признать правду о тратах на Украину

AC: европейские лидеры боятся признать правду о тратах на Украину - РИА Новости, 04.11.2022

AC: европейские лидеры боятся признать правду о тратах на Украину

Европейские лидеры умалчивают реальные суммы, необходимых для восстановления Украины, боясь реакции своих граждан, сообщил обозреватель American Conservative... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T23:44

2022-11-04T23:44

2022-11-04T23:44

в мире

владимир путин

украина

ирак

афганистан

еврокомиссия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры умалчивают реальные суммы, необходимых для восстановления Украины, боясь реакции своих граждан, сообщил обозреватель American Conservative Брэдли Девлин."Мировые лидеры знают (реальную сумму затрат. — Прим. ред.), но отказываются говорить, опасаясь, что граждане различных европейских стран решат, что демократия Украины просто не стоит того, чтобы выкладывать для нее сотни миллиардов заработанных тяжелым трудом денег, а тем более оставаться без тепла и других необходимых вещей этой зимой", — заявил автор.По мнению обозревателя, этот вопрос умалчивается политиками, так граждане откажутся поддерживать решения об инвестировании в Украину и будут правы."Можно обратить вниманиена другие меры, предпринятые в прошлом. Например, во сколько обошлась реконструкция Ирака или Афганистана? Если посмотреть на размер этих стран, уровень ущерба и соотнести это с украинским случаем, получится где-то 500 миллиардов долларов, а, может, и один триллион долларов", — приводится в публикации мнение экономиста украинского происхождения из Калифорнийского университета Юрия Городниченко.Еврокомиссия в мае анонсировала предоставление Украине поддержки в размере до девяти миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы перечислили в августе. В октябре политики согласовали выделение еще пяти миллиардов евро, два из них Киев получил 18 октября. Оставшиеся деньги из этого согласованного транша, как сообщалось ранее, могут поступить Украине в ноябре и декабре. Выделение еще трех миллиардов евро из анонсированного в мае общего пакета макрофинансовой помощи пока остается несогласованным. Работа над этим траншем продолжается, Еврокомиссия намерена предоставить его до конца года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829245734.html

https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html

https://ria.ru/20221104/sholts-1829270814.html

украина

ирак

афганистан

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в мире, владимир путин, украина, ирак, афганистан, еврокомиссия